Хто став музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення-2027: оголошено ім’я

Україна розпочинає підготовку до наступного міжнародного пісенного конкурсу. Стало відомо, хто відповідатиме за музичну складову Національного відбору на Євробачення-2027. У вівторок, 15 вересня, Суспільне оголосило ім’я музичного продюсера майбутнього відбору.

Хто буде музичним продюсером Нацвідбору-2027

Ним став український музикант і композитор Дмитро Шуров, відомий під сценічним ім’ям Pianoбой. Він уже має досвід роботи з Національним відбором, тож наступного року він знову долучиться до формування української заявки на міжнародний конкурс.

Організатори повідомили, що прийом заявок від охочих взяти участь у відборі стартує 15 вересня та триватиме до 2 листопада 2026 року включно.

— Музичним продюсером Національного відбору – 2027 став музикант і композитор Дмитро Шуров. Подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада 2026 року включно. Визначення переможця відбудеться у лютому 2027 року у форматі, який буде розроблено з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду, — зазначили в Суспільному.

Читати на тему Україна на Євробаченні-2027: коли стартує Нацвідбір Прийом заявок на Національний відбір відкривається 15 вересня і триватиме до 2 листопада.

Продюсер Нацвідбору-2027: які голоси шукатиме

Для Дмитра Шурова це не перший досвід роботи музичним продюсером Нацвідбору. Музикант зізнався, що радий знову долучитися до проєкту та вже готовий шукати артиста, який зможе гідно представити Україну.

За його словами, під час відбору не матиме принципового значення, чи буде це сольний виконавець, дует або гурт, а також у якому музичному жанрі він працює.

— Я радий знову стати музичним продюсером Національного відбору на Євробачення-2027. І сьогодні я знову шукаю артиста, який представить Україну на міжнародній сцені. Соло, дует, гурт, музичні стилі неважливі! Важливі пісня, справжня харизма і голос, який спочатку підкорить українців, а потім у травні серця європейців! — наголосив музикант.

Переможця українського відбору планують визначити у лютому 2027 року. Водночас конкретний формат проведення конкурсу поки не оголошували.

У Суспільному пояснили, що формат визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації та можливих викликів зимового періоду. Саме переможець Національного відбору представить Україну на Євробаченні-2027, яке відбудеться у травні.

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