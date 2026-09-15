Стиль життя Шоу-біз

Хто став музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення-2027: оголошено ім’я

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Вересня 2026, 17:30 2 хв.
Продюсер Нацвідбору 2027 уже відомий: хто шукатиме нового представника України
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