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Українці не готові поступатися РФ навіть за умови масштабних блекаутів: результати опитування

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Вересня 2026, 16:30 3 хв.
Готові терпіти війну стільки, скільки потрібно: як змінилися настрої українців
Фото Facebook ДСНС України

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