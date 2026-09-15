Українці не готові поступатися РФ навіть за умови масштабних блекаутів: результати опитування

Попереду чергова складна зима, і загроза нових масштабних блекаутів цілком реальна. Проте перспектива залишитися без опалення, води та електрики не змушує українців схилятися до капітуляції.

Свіже опитування від Київського міжнародного інституту соціології демонструє, що абсолютна більшість громадян виступає за продовження збройної боротьби.

Блекаути не зламають: 77% українців обирають збройний опір замість поступок

За даними дослідження, 77% респондентів категоричні у своїй позиції: навіть якщо російські ракети знову розіб’ють енергетичну інфраструктуру і міста поринуть у суцільну темряву, Україна має продовжувати бити ворога.

Лише 12% опитаних вважають, що тотальний блекаут і відсутність комунальних благ — це привід пристати на будь-які вимоги Кремля, навіть якщо це скидатиметься на здачу інтересів держави. Ще 11% українців поки вагаються і не змогли дати однозначну відповідь.

Соціологи проаналізували настрої по різних куточках країни. І тут є цікавий нюанс: попри регулярні атаки балістикою та нічні нальоти “Шахедів”, найбільше прихильників спротиву живе саме в столиці — аж 83%.

На сході України, де лінія фронту пролягає найближче і ситуація об’єктивно найважча, цей показник дещо нижчий, але все одно становить переконливу більшість — 68%. Тобто жоден регіон не демонструє готовності здатися.

Дослідники вирішили перевірити, чи залежить бажання боротися від ставлення до діючої влади. Виявилося, що серед прихильників Володимира Зеленського за продовження війни виступають 89% (і лише 5% готові на мир будь-якою ціною).

Але показово інше: навіть серед тих громадян, які відкрито не довіряють президенту, 65% вимагають продовжувати опір. Лише п’ята частина з них (20%) згодна на російські умови.

Щодо людей із реальним бойовим досвідом — військових та ветеранів — то їхня позиція очікувано жорстка: 85% виступають за боротьбу до кінця (проти 77% серед цивільних, які не служили).

Зворотний ефект терору: готовність терпіти війну зросла до 69%

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький пояснює цей феномен просто: російські атаки не ламають, а лише сильніше злять українців. Наприклад, у Києві з кінця літа кількість людей, готових терпіти тяготи війни стільки, скільки буде потрібно, лише зросла — з 61% до 69%. Схожа тенденція простежується по всій державі.

За словами соціолога, суспільство чітко усвідомлює, що від росіян йде екзистенційна загроза — тобто йдеться про виживання нації як такої.

— Минулі зими вже загартували українців, вони отримали цей важкий досвід, тож страху перед блекаутами менше. Крім того, людей неабияк мотивують успішні дії Сил оборони на фронті та ефективні удари по території самої Росії, — підсумував Грушецький.

Раніше ми писали про те, якою може бути зима 2026-2027в умовах п’ятого року повномасштабної війни.

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