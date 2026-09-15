Украинцы не готовы уступать РФ даже при масштабных блекаутах: результаты опроса

Впереди очередная сложная зима, и угроза новых масштабных блэкаутов вполне реальна. Однако перспектива остаться без отопления, воды и электричества не заставляет украинцев склоняться к капитуляции.

Свежий опрос от Киевского международного института социологии демонстрирует, что абсолютное большинство граждан выступает за продолжение вооруженной борьбы.

Блэкауты не сломают: 77% украинцев выбирают вооруженное сопротивление вместо уступок

По данным исследования, 77% респондентов категоричны в своей позиции: даже если российские ракеты снова разобьют энергетическую инфраструктуру и города погрузятся в сплошную темноту, Украина должна продолжать бить врага.

Только 12% опрошенных считают, что тотальный блэкаут и отсутствие коммунальных благ — это повод согласиться на любые требования Кремля, даже если это будет похоже на сдачу интересов государства. Еще 11% украинцев пока колеблются и не смогли дать однозначный ответ.

Социологи проанализировали настроения в разных уголках страны. И здесь есть интересный нюанс: несмотря на регулярные атаки баллистикой и ночные налеты «Шахедов», больше всего сторонников сопротивления живет именно в столице — целых 83%.

На востоке Украины, где линия фронта проходит ближе всего и ситуация объективно самая тяжелая, этот показатель несколько ниже, но все равно составляет убедительное большинство — 68%. То есть ни один регион не демонстрирует готовности сдаться.

Исследователи решили проверить, зависит ли желание бороться от отношения к действующей власти. Оказалось, что среди сторонников Владимира Зеленского за продолжение войны выступают 89% (и только 5% готовы на мир любой ценой).

Но показательно другое: даже среди тех граждан, которые открыто не доверяют президенту, 65% требуют продолжать сопротивление. Только пятая часть из них (20%) согласна на российские условия.

Что касается людей с реальным боевым опытом — военнослужащих и ветеранов — то их позиция ожидаемо жесткая: 85% выступают за борьбу до конца (против 77% среди гражданских, которые не служили).

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Обратный эффект террора: готовность терпеть войну выросла до 69%

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий объясняет этот феномен просто: российские атаки не ломают, а лишь сильнее злят украинцев. Например, в Киеве с конца лета количество людей, готовых терпеть тяготы войны столько, сколько потребуется, только выросло — с 61% до 69%. Похожая тенденция прослеживается по всей стране.

По словам социолога, общество четко осознает, что от россиян исходит экзистенциальная угроза — то есть речь идет о выживании нации как таковой.

— Прошлые зимы уже закалили украинцев, они получили этот тяжелый опыт, поэтому страха перед блэкаутами меньше. Кроме того, людей немало мотивируют успешные действия Сил обороны на фронте и эффективные удары по территории самой России, — подытожил Грушецкий.

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