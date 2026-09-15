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Украинцы не готовы уступать РФ даже при масштабных блекаутах: результаты опроса

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 сентября 2026, 16:30 3 мин.
Большинство украинцев не готовы к капитуляции из-за блекаутов: что показал опрос КМИС
Фото Facebook ГСЧС Украины

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