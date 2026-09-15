Истории Рассказы

Дождь, туман и три вершины за сутки: 9-летняя украинка установила рекорд

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 сентября 2026, 13:00 2 мин.
Юная украинка покорила шесть самых высоких вершин страны: ей всего 9 лет
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