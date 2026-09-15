Дождь, туман и три вершины за сутки: 9-летняя украинка установила рекорд

Девятилетняя жительница столицы Эвелина Саркисян доказала, что для настоящей силы духа возраст не имеет значения. Вместе с родителями девочка успешно взошла на все шесть самых высоких вершин Украины, чем официально вписала свое имя в Национальный реестр рекордов.

Экстремальный старт: дождь, туман и три вершины за сутки

Как рассказала глава Реестра Лана Ветрова, самой жесткой проверкой на прочность оказался именно старт проекта. Всего за один день семья преодолела сразу три карпатских гиганта: горы Ребра, Бребенескул и Гутин Томнатик.

— Именно первый поход оказался серьезным испытанием. В горах началась непогода: дождь, сильный туман, а видимость на вершинах местами составляла всего несколько метров. Несмотря на погоду, маршрут решили продолжить и прошли все три запланированные вершины, — отметила Ветрова.

Достижение юной альпинистки абсолютно прозрачно: каждый ее шаг подтвержден GPS-данными, фотографиями и видеозаписями с каждой покоренной вершины.

Интересно, что у Эвелины есть своя суперсила. По словам Ланы Ветровой, когда обессиленные взрослые уже еле переставляли ноги, у девочки включалось второе дыхание.

— У Эвелины есть интересная особенность: ближе к финишу у нее будто открывается второе дыхание. Когда взрослые уже уставшие, она начинала ускоряться и часто обгоняла всех на последних километрах маршрута. Часто уже на спуске с вершины, когда впереди еще долгий путь назад, Эвелина мечтала, чтобы за ней прилетел вертолет и забрал ее домой, — отметила Ветрова.

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Секрет успеха от папы и курс на Монблан

Папа Эвелины, Самвел Саркисян, принался, что в начале их мечта казалась сплошной фантастикой.

— Чтобы не пугаться масштабов, мы решили не думать обо всех шести горах сразу. Мы просто двигались маленькими шагами — от одной вершины к другой, — делится секретом успеха мужчина.

Однако останавливаться на Карпатах девочка не собирается. Теперь в мечтах амбициозной украинки — подняться на Монблан.

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