Для тебя Война в Украине

Операция Вивальди: Билецкий рассказал подробности наступления на Донетчине

Марина Слизовская, редактор сайта 15 сентября 2026, 13:30 2 мин.
Билецкий Вивальди операция

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