Операция Вивальди: Билецкий рассказал подробности наступления на Донетчине

Третий армейский корпус зачистил от российской инфильтрации ряд населенных пунктов Донецкой области. Командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий подтвердил информацию об украинском наступлении на севере Донетчины.

Билецкий проинформировал о деталях операции Вивальди сегодня, 15 сентября, в специальном видеообращении.

Операция Вивальди: какие территории зачистили ВСУ

Во время операции Вивальди Третий корпус зачистил от российской инфильтрации н. п. Новоселовка, Александровка, Яровая, окрестности села Коровий Яр, а также освободил Среднее, рассказал Билецкий.

Российская инфильтрация — скрытое продвижение малых штурмовых групп россиян в тыл передовых подразделений ВСУ и закрепление на территории местной застройки.

Билецкий сообщил о том, что в режиме информационной тишины украинские подразделения ликвидировали очаги инфильтрации россиян и зачистили 75 кв. км, кроме того, было деоккупировано еще 10 кв. км.

— Сокрушительный удар нанесен по боеспособности 20 и 25 армий РФ. Потери противника на этом этапе: около 1 500 солдат, более 12 тыс. беспилотников и сотни единиц бронетехники, артиллерийских систем, автомобильной техники, – проинформировал генерал.

По словам Билецкого, подразделения беспилотных систем также перерезали логистические маршруты россиян. Из-за ударов российские войска перенесли поставки горюче-смазочных материалов из Украины в Воронежскую область — свернули трубопровод и перенесли склады.

Командир Третьего корпуса рассказал, что были задействованы 60 ОМБр, 125 ОТМБр, батальонно-тактическая группа 3 ОШБр, 21 ОПБпС KRAKEN, 3 ОРБ и 25 ОТБ Третьего корпуса, 66 ОМБр, 85 танковая группа 8 полка ССО, спецподразделение ГУР МО Артан и 10 мобильный пограничный отряд Дозор.

— В открытых источниках сейчас много информации о том, что конечная цель наших наступательных действий — выйти к берегам реки Черный Жеребец. Но наша операция называется Вивальди. А у Вивальди, как известно, четыре сезона. И это только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут, — добавил Билецкий.

Ранее украинские военные освободили 26 населенных пунктов в трех областях во время наступательной операции на Александровском направлении.

Фото: Третій армійський корпус

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