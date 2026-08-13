Для тебя Война в Украине

ВСУ освободили 26 населенных пунктов: результаты наступления на Александровском направлении

Марина Слизовская 13 августа 2026, 13:30 3 мин.
ВСУ освободили 26 населенных пунктов
Стало известно, какие населенные пункты освободили ВСУ

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