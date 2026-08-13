ВСУ освободили 26 населенных пунктов: результаты наступления на Александровском направлении

Украинские военные освободили 26 населенных пунктов в трех областях на Александровском направлении во время наступательной операции.

Об этом в среду, 12 августа, сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

ВСУ освободили 26 населенных пунктов: что известно

В Генштабе отметили, что благодаря активным действиям ВСУ удалось вернуть под контроль 26 населённых пунктов на территории трех областей. В освобождении территорий от российских оккупантов участвовали Десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ, штурмовые и другие привлеченные подразделения.

Сообщается, что украинские военные деоккупировали Березовое, Воскресенку, Грушевское, Запорожское, Зеленый Гай, Зирку, Злагоду, Калиновское, Красногорское, Малиевку, Мирное, Новогеоргиевку, Новогригоровку, Новониколаевку, Новохатское, Александроград, Поддубное, Приволье, Привольное, Рыбное, Сичневое, Степовое, Терново, Толстой, Цегельное и Ялту.

— Спасибо за результат, воины! Продолжаем активные действия и готовим новые шаги. Слава Украине! – говорится в сообщении Генштаба.

Тем временем командование ДШВ отметило, что во время наступления был возобновлен контроль над 12 населенными пунктами в Днепропетровской области, 10 — в Донецкой области и еще 4 — в Запорожской области. Также войска провели поиск и уничтожили проникших в тыловую полосу россиян на площади более 300 км².

В среду, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генштаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ Олег Апостол доложили о результатах наступательной операции на Александровском направлении.

Отмечается, что за время операции ВСУ освободили от россиян 745 км² украинской территории. В частности, были деоккупированы 26 сел Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Сообщается, что наступление ВСУ на Александровском направлении длилось с января по август 2026 года. За это время было уничтожено около 10 тыс. российских военных.

— Благодаря активным действиям наших войск удалось существенно ударить по оккупационному контингенту. Российские потери составили не менее 9550 человек убитыми и еще более 6600 человек ранеными. Было и пополнение обменного фонда для Украины, — говорится в сообщении президента.

Отметим, что Александровское направление — это участок фронта на стыке трех областей: Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.

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Также вчера, 12 августа, OSINT-проект DeepState сообщил о том, что украинские военные освободили 19 населенных пунктов и откинули российских оккупантов еще в шести населенных пунктах.

Ранее мы сообщали, что ВСУ освободили Отрадное в Харьковской области.

Фото: ДШВ ЗСУ

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