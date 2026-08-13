Для тебя Война в Украине

Сбивание баллистики: в ВС изменили формат отчетов по российским ракетам

Марина Слизовская 13 августа 2026, 11:30 2 мин.
Игнат о баллистике РФ

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