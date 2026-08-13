Сбивание баллистики: в ВС изменили формат отчетов по российским ракетам

Военное руководство решило ограничить обнародование информации в утренних сводках о количестве российских баллистических ракет во время массированных атак на Украину.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

Сбивание баллистики: в ВС ограничили информирование

В Воздушных силах изменили формат отчетов по российской баллистике.

Отмечается, что в мессенджерах оперативно предоставляется информация о воздушных целях круглосуточно, также сохраняется формат утренних сообщений о результатах боевой работы в течение ночи.

— Впрочем, военным руководством принято решение ввести определенные изменения (ограничения) в утренних сводках относительно вражеской баллистики (во время массированных атак) — количества запущенной/сбитой/подавленной или не достигшей целей, — пояснил Игнат.

Сообщается, что управление коммуникаций командования ВС продолжит предоставлять для СМИ обобщенную информацию, касающуюся баллистики и других средств воздушного нападения россиян.

— В июле 2026 года враг применил более 450 ракет разных типов, почти 200 из них – атакующие по баллистической траектории. Кстати, утренние сводки по ударам менялись уже с десяток раз в зависимости от реалий, тактики применения, средств воздушного нападения и других обстоятельств, — добавил представитель ВС.

Сегодня ВС сообщили о том, что в ночь на 13 августа, начиная с 18:00 12 августа, российские войска атаковали 133 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе реактивными), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Были сбиты/подавлены 111 российских БПЛА.

Ранее мы сообщали, что Украине нечем сбивать российские баллистические ракеты. Тем временем война на Ближнем Востоке повлекла за собой повышенный спрос на системы Patriot, которые критически необходимы ВСУ для отражения российского террора.

Фото: Yuriy Ignat

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