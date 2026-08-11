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Падение МиГ-29 в Одесской области: следователи ищут черный ящик

Марина Слизовская 11 августа 2026, 12:00 2 мин.
Падение истребителя МиГ-29

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