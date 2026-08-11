Падение МиГ-29 в Одесской области: следователи ищут черный ящик

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту падения истребителя МиГ-29 в Березовском районе Одесской области. В настоящее время продолжаются поиски бортового регистратора — так называемого черного ящика, отмечают в ДБР.

Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в Государственном бюро расследований.

Падение МиГ-29: что известно об инциденте

Падение истребителя МиГ-29 произошло вечером 10 августа во время выполнения боевого задания. Летчик уничтожал воздушные цели российской армии в Одесской области, сообщили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что предварительно нештатная ситуация произошла при запуске авиационной ракеты. В результате чего истребитель МиГ-29 загорелся и пилот потерял управление, хотя и пытался спасти самолет.

Летчик успел успешно катапультироваться, его эвакуировали в медицинское учреждение.

Между тем, в ГБР сообщили об открытии производства из-за падения истребителя МиГ-29. Ведомости внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса — нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее за собой катастрофу.

По данным ГБР, пилот самолета уничтожал российские беспилотники. В результате нештатной ситуации самолет загорелся и пилот потерял управление.

Сообщается, что жизни пилота ничего не угрожает.

После падения МиГ-29 следственно-оперативная группа ГБР работала на месте падения в течение ночи. Была осмотрена территория, изъяты и зафиксированы обломки самолета, также идет сбор необходимых материалов, проводится опрос свидетелей и военнослужащих.

Ранее мы рассказывали о МиГ-29 – что это за самолет и его характеристики.

Фото: ДБР

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