Война в Украине

Польша уже на днях передаст Украине первые МиГ-29! Что это за самолет и его характеристики

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 марта 2023, 15:39
Міг-29: характеристики літаків Міг-29, які Польща передала Україні
Фото: Сайт президента Украины

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