Польша уже на днях передаст Украине первые МиГ-29! Что это за самолет и его характеристики

Помощь Украине от стран-партнеров растет. Недавно состоялся Рамштайн-10, на котором объявили о передаче нашей стране танков и систем ПВО. Украина не раз подчеркивала, что нам нужно усиливать авиацию.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что первые четыре из обещанных страной истребителей МиГ-29 передадут Украине уже в ближайшие дни.

Анджей Дуда сообщил об этом на совместной конференции с чешским президентом Петром Павелом в Варшаве, передает корреспондент Укринформ.

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— В ближайшие дни передадим четыре самолета. В течение года постепенно передадим остальные, — отметил Дуда.

Всего Польша пообещала передать Украине 10 самолетов этого типа.

МиГ-29: что это за самолет

МиГ-29 — фронтовой истребитель четвертого поколения, имеет кодификацию в НАТО Fulcrum.

Работать над разработкой легкого фронтового истребителя начали еще в конце 1960-х годов. Был объявлен конкурс на разработку истребителя. В нем соревновались конструкторские бюро Сухого и Яковлева, а также Микояна и Гуревича. Победило Отдельное конструкторское бюро МиГ.

Начали проект в 1971 году, уже в 1977 году состоялся первый полет прототипа. В 1982 году началось серийное производство.

В 1988 году самолет МиГ-29 впервые был представлен на международном авиасалоне в Фарнборо. Эти истребители экспортировали в разные страны.

Характеристики истребителя Миг-29

Основные характеристики истребителя МиГ-29:

экипаж — один-два человека;

крейсерская скорость — 2450 км/ч на высоте 13000 м;

боевой радиус — 700 км;

быстроподъемность — 19800 м/мин;

размах крыла — 11.36 м;

пушечное вооружение — ГШ-301;

боезапас — 150;

количество точек подвески — шесть (плюс одна);

масса подвесных элементов — 2180 кг.

Этот истребитель может сбрасывать авиационные бомбы весом 250 кг и 500 кг. Также в состав бомбардировочного вооружения МиГ-29 входят мины и осколочные авиабомбы.

Стоимость одного истребителя МиГ-29 составляет более $20 млн.

Украина хочет получить современные истребители F-16. Ранее мы рассказывали о характеристиках самолета F-16.

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