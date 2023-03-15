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Поддержка партнеров и поставка оружия растет! Первые результаты Рамштайна-10 — какое оружие получит Украина

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 марта 2023, 18:38
Рамштайн-10: чого чекати Україні від зустрічі сьогодні
Фото: Twitter

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