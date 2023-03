Поддержка партнеров и поставка оружия растет! Первые результаты Рамштайна-10 — какое оружие получит Украина

Сегодня, 15 марта, проходит очередное заседание в формате Рамштайн, где коалиция стран обсуждает военную поддержку Украины. С каждой встречей поставки разного оружия и техники для Украины растет.

Украина уже получила разные БМП, артиллерийские ракетные комплексы, системы ПВО, а украинские военные проходят обучение за границей по эксплуатации зарубежных танков. Количество оружия, которое получит Украина, будет расти.

Мы расскажем об первых результатах встречи Рамштайн-10.

Во вступительном слове министр обороны США Ллойд Остин сказал:

Он сообщил о росте количества стран, обязывающих усилить украинскую систему ПВО. Украина получит ЗРК SAMP/T и ПВО Patriot. Еще девять стран хотят предоставить Украине более 150 танков Leopard. Он уточнил, что речь идет о формировании более девяти бронетанковых бригад.

— Всего за последние три месяца члены этой контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя, — сказал Остин.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III virtually delivers the opening remarks during the tenth Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/VyFwygNJ4d