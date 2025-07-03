Новые подразделения ПВО: Украина готовит дроны-перехватчики для защиты городов

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат дал комментарий изданию Deutsche Welle, в котором рассказал, что Украина ищет нетрадиционные решения для борьбы с Шахедами. В частности, уже начали использование беспилотников-перехватчиков.

Новые решения для защиты неба от Шахедов

В статье издания говорится, что российские авиаудары по городам и селам по всей Украине быстро растут. В период с 1 по 20 июня РФ запустила 3681 Шахед и имитирующие их аппараты. Год назад в среднем это число было на уровне 600 в месяц.

Чтобы противостоять этим атакам, Украина стала использовать беспилотники-перехватчики. Ведь с начала вторжения страна-агрессор не только увеличила производства дронов, но и модернизировала их.

Мы формируем новые подразделения для прикрытия городов средствами противовоздушной обороны, оснащенными беспилотниками-перехватчиками, а также готовим пилотов беспилотников, — сообщил представитель Воздушных сил.

Современные беспилотники могут маневрировать и летать на больших высотах, потому украинские мобильные силы противовоздушной обороны не могут сбивать их с пулеметов.

— В последнее время Российская Федерация отправляет беспилотников на высоту около двух километров. Вот почему нашим мобильным подразделениям становится все труднее перехватывать Шахеды, – сказал Юрий Игнат.

По его словам, когда дроны улетают ниже, их можно увидеть и уничтожить. Сначала их обнаруживают акустически, затем визуально и с помощью тепловизионных камер и прицельных устройств.

Открывать огонь по ним эффективно только тогда, когда дрон летит на высоте до одного километра, — заметил пресс-секретарь.

Дроны-перехватчики: что это и как работает

На фронте использование дронов-перехватчиков уже давно не новинка. Украинские военные уже достаточно давно используют FPV-дроны, оснащенные камерами, которые предоставляют пилоту изображение в режиме реального времени.

Их используют против разных российских беспилотников, в частности, моделей для разведки и камикадзе. Но для уничтожения Шахедов, которые летают быстрее остальных, Украине нужны специальные беспилотники.

— Например, Орлан летает со скоростью от 100 до 140 километров в час, а Шахеды могут достигать скорости от 200 до 300 километров в час, — рассказал DW волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.

В таких случаях требуются беспилотники с разными характеристиками. Стерненко добавляет, что есть дроны даже украинского производства. ВСУ уже несколько раз сбивали Шахеды.

Напомним, что ранее Кабмин также поддержал присоединение к ПВО добровольцев.

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