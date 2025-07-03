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Новые подразделения ПВО: Украина готовит дроны-перехватчики для защиты городов

Ирина Танасийчук, журналист сайта 03 июля 2025, 21:00
Новые подразделения ПВО: Украина готовит дроны-перехватчики для защиты городов
Фото Командование Воздушных Сил ВСУ

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