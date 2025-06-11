Привлечение добровольцев к ПВО: Кабмин поддержал инициативу Минобороны

В Украине продолжаются изменения, касающиеся обороноспособности страны. В частности, насущным был вопрос, как повысить эффективность работы ПВО.

ВРУ приняла изменения к усилению ПВО путем привлечения большего количества людей. Что об этом известно, читай дальше в материале.

Привлечение добровольцев к ПВО

По сообщению постоянного представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тараса Мельничука, депутаты согласовали предложение Минобороны по реализации в течение действия правового режима военного положения, но не дольше двух лет, экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины.

Это будет происходить путем привлечения групп противовоздушной обороны.

Речь идет о привлечении членов военизированных и добровольческих формирований территориальных громад, имеющих соответствующие летные навыки и/или квалификацию.

Их будут привлекать для отражения угроз с воздуха войск государства-агрессора с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов или пилотируемых воздушных судов во время правового режима военного положения.

Присоединиться к рядам ВСУ теперь можно будет через Резерв+! Детальнее об этом, читай по ссылке.

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