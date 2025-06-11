Привлечение добровольцев к ПВО: Кабмин поддержал инициативу Минобороны

Фото Facebook В Украине продолжаются изменения, касающиеся обороноспособности страны. В частности, насущным был вопрос, как повысить эффективность работы ПВО. ВРУ приняла изменения к усилению ПВО путем привлечения большего количества людей. Что об этом известно, читай дальше в материале. Привлечение добровольцев к ПВО По сообщению постоянного представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тараса Мельничука, депутаты согласовали предложение Минобороны по реализации в течение действия правового режима военного положения, но не дольше двух лет, экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины.Это будет происходить путем привлечения групп противовоздушной обороны. Речь идет о привлечении членов военизированных и добровольческих формирований территориальных громад, имеющих соответствующие летные навыки и/или квалификацию. Их будут привлекать для отражения угроз с воздуха войск государства-агрессора с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов или пилотируемых воздушных судов во время правового режима военного положения. Читать по теме По 300 дронов за ночь — способна ли ПВО сбить все, что летит по Украине Что известно о запасах ракет у россиян и Украины? Присоединиться к рядам ВСУ теперь можно будет через Резерв+! Детальнее об этом, читай по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter