Для тебя Война в Украине

Привлечение добровольцев к ПВО: Кабмин поддержал инициативу Минобороны

Виктория Мельник, журналист сайта 11 июня 2025, 15:44
пво добровольцы
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