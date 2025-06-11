Залучення добровольців до ППО: Кабмін підтримав ініціативу Міноборони

В Україні тривають зміни, які стосуються обороноздатності країни. Зокрема, нагальним було питання, як збільшити ефективність роботи ППО.

ВРУ ухвалила зміни до посилення ППО шляхом залучення більшої кількості людей. Що про це відомо, читай далі у матеріалі.

Залучення добровольців до ППО

За повідомленням постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тараса Мельничука, депутати погодили пропозицію Міноборони щодо реалізації протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років, експериментального проекту щодо посилення протиповітряної оборони території України.

Це буде відбуватися шляхом залучення груп протиповітряної оборони.

Йдеться про залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад, які мають відповідні льотні навички та/або кваліфікацію.

Їх будуть залучати для відбиття загроз з повітря військ держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден під час дії правового режиму воєнного стану.

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