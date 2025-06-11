Для тебе Війна в Україні

Залучення добровольців до ППО: Кабмін підтримав ініціативу Міноборони

Вікторія Мельник, журналістка сайту 11 Червня 2025, 15:44
ппо доброльці
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