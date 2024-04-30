Є всього 60 днів. Як оновити дані в ТЦК онлайн та офлайн

Закон про посилення мобілізації увійде в силу 18 травня. Після набуття його чинності у всіх чоловіків від 18 до 60 років буде 60 днів, щоб оновити свої дані в територіальних центрах комплектування.

Цей закон розповсюджується на всіх військовозобов’язаних чоловіків, навіть тих, хто має відстрочку від мобілізації. Але оновити дані можна і до початку дії закону. Розповідаємо, як оновити дані ТЦК офлайн та онлайн.

Як оновити дані ТЦК офлайн

Оновити свої дані можна безпосередньо в територіальному центрі комплектування або в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

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Щоб оновити дані в ТЦК або ЦНАП потрібно мати при собі такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військовий квиток або тимчасове посвідчення;

медичні документи;

довідку про освіту;

водійське посвідчення (у разі служби водієм).

Якщо військовозобов’язаний має право на відстрочку від мобілізації, потрібно пред’явити документи, які підтверджують цей факт. Це, наприклад, документи, що підтверджують наявність багатодітної родини, довідки про опіку над особами з інвалідністю та інші.

І хоча військово-лікарська комісія має доступ до системи Helsi, де лікарі можуть перевірити дані про стан здоров’я військовозобов’язаного, бувають випадки, коли окремі довідки не внесені до бази з різних причин.

Якщо у військовозобов’язаного є документи, що не занесені до бази, їх потрібно взяти з собою. За наявності інвалідності потрібно принести довідку МСЕК.

Читати на тему Зеленський підписав закон про мобілізацію: що нового передбачається для військових та призовників Розповідаємо про основні положення закону про мобілізацію.

Як оновити дані в ТЦК онлайн

Електронний кабінет призовника, який анонсували після голосування закону про посилення мобілізації, має запрацювати з 17 червня 2024 року.

Реєстрація цього кабінету є добровільною. За його наявності можна буде оновити особисті дані.

Під час оновлення своїх даних слід звернути увагу на такі пункти:

адреса проживання;

дійсні номери телефону;

адреса електронної пошти та інші персональні дані;

реквізити внутрішнього та закордонного паспорта.

А що буде, якщо не оновити дані в ТЦК та чи передбачено за це покарання, ми розповідали раніше.

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