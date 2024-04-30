Є всього 60 днів. Як оновити дані в ТЦК онлайн та офлайн

Закон про посилення мобілізації увійде в силу 18 травня. Після набуття його чинності у всіх чоловіків від 18 до 60 років буде 60 днів, щоб оновити свої дані в територіальних центрах комплектування.
Цей закон розповсюджується на всіх військовозобов’язаних чоловіків, навіть тих, хто має відстрочку від мобілізації. Але оновити дані можна і до початку дії закону. Розповідаємо, як оновити дані ТЦК офлайн та онлайн.
Оновити свої дані можна безпосередньо в територіальному центрі комплектування або в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Щоб оновити дані в ТЦК або ЦНАП потрібно мати при собі такі документи:
Якщо військовозобов’язаний має право на відстрочку від мобілізації, потрібно пред’явити документи, які підтверджують цей факт. Це, наприклад, документи, що підтверджують наявність багатодітної родини, довідки про опіку над особами з інвалідністю та інші.
І хоча військово-лікарська комісія має доступ до системи Helsi, де лікарі можуть перевірити дані про стан здоров’я військовозобов’язаного, бувають випадки, коли окремі довідки не внесені до бази з різних причин.
І хоча військово-лікарська комісія має доступ до системи Helsi, де лікарі можуть перевірити дані про стан здоров’я військовозобов’язаного, бувають випадки, коли окремі довідки не внесені до бази з різних причин.
Якщо у військовозобов’язаного є документи, що не занесені до бази, їх потрібно взяти з собою. За наявності інвалідності потрібно принести довідку МСЕК.
Електронний кабінет призовника, який анонсували після голосування закону про посилення мобілізації, має запрацювати з 17 червня 2024 року.
Реєстрація цього кабінету є добровільною. За його наявності можна буде оновити особисті дані.
Під час оновлення своїх даних слід звернути увагу на такі пункти:
А що буде, якщо не оновити дані в ТЦК та чи передбачено за це покарання, ми розповідали раніше.
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