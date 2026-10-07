Як позбутися мишей назавжди: перевірені способи боротьби з гризунами

Багато століть поспіль миші заводяться на територіях людей. Гризуни мешкають у житлових зонах: квартирах, будинках тощо.
У багатьох це викликає паніку та огиду, адже миші не тільки мають неприємний вигляд, але роблять дірки у стінах та плінтусах.
Дієві способи, як позбутися мишей, читай у матеріалі.
Як позбутися мишей і чого вони бояться
Багато речей відлякують мишей. Це стосується неприємного запаху для самих гризунів, гучних звуків, різких змін світла та отруйних приманок.
Вони дуже бояться ультразвуку і завжди від нього тікають.
Однак крізь стіни він не може проходити, тому якщо в тебе завелися миші, потрібно встановити спеціальні прилади.
Яких запахів бояться миші
- кінзи;
- ромашки;
- м’яти;
- полину;
- бузини;
- коріандру;
- хлорки;
- оцту;
- ароматизаторів.
Як позбутися мишей
- Ретельно прибери будинок (квартиру) із хлоркою.
- Шукай мишачі нори.
- Якщо вони є, залий їх будівельною піною.
- Розклади по дому отруту від мишей. Пильнуй, щоб туди не могли дістати діти та тварини.
- Встанови мишоловки, перевіряй їх час від часу на наявність гризунів.
- Якщо є можливість, заведи кота.
- Купи ультразвуковий прилад.
Як позбутися мишей: народні засоби
- Налий у велику банку трохи олії (підійде соняшникова). Розмісти її під нахилом шийкою вгору. Залиш на ніч. Помісти в неї приманку. Вранці у ній уже будуть миші.
- Змішай ложку цукру з борошном та гіпсом. Додай туди олії та розклади у тарілки по квартирі. Після такої їжі на мишей чекає неминуча смерть.
- Візьми хліб (або будь-яку іншу їжу) і змішай з отрутою. Додай туди цемент чи шматочки скла.
- Клеєм, призначеним для того, щоб ловити гризунів, вимасти підлогу. Миші приклеяться, і ти легко зможеш їх позбутися.
Раніше ми розповідали, як позбутися равликів на городі за допомогою бар’єрів та природних методів відлякування.
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