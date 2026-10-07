Как избавиться от мышей навсегда: проверенные способы борьбы с грызунами

Много веков подряд мыши заводятся на территориях людей. Грызуны обитают в жилых зонах: квартирах, домах и т.д.

У многих это вызывает панику и отвращение, ведь мыши не только имеют неприятный вид, но делают дыры в стенах и плинтусах.

Эффективные способы, как избавиться от мышей, читай в материале.

Как избавиться от мышей и чего они боятся

Много вещей отпугивают мышей. Это касается неприятного запаха для самих грызунов, громких звуков, резких изменений света и ядовитых приманок.

Они очень боятся ультразвука и всегда от него убегают.

Однако сквозь стены он не может проходить, поэтому если у тебя завелись мыши, нужно установить специальные приборы.

Каких запахов боятся мыши

кинзы;

ромашки;

мяты;

полыни;

бузины;

кориандра;

хлорки;

уксуса;

ароматизаторов.

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Как избавится от мышей

Тщательно убери дом (квартиру) с хлоркой. Поищи мышиные норы. Если они есть, залей строительной пеной. Разложи по дому яд от мышей. Делать это аккуратно, чтобы туда не достали дети и животные. Установи мышеловки, проверяй их время от времени на наличие грызунов. Если есть возможность, заведи кота. Купи ультразвуковой прибор.

Как избавиться от мышей: народные средства

Налей в большую банку немного масла (подойдет подсолнечное). Размести ее под наклоном горлышком вверх. Оставь на ночь. Помести в нее приманку. Утром в ней уже будут мыши.

Смешай ложку сахара с мукой и гипсом. Добавь туда масла и разложи в тарелки по квартире. После такого лакомства мышей ждет неизбежная смерть.

Возьми хлеб (или любую другую еду) и смешай вместе с ядом. Добавь туда цемент или кусочки стекла.

Клей, предназначенный для ловли грызунов, нанеси на пол. Мыши таким образом приклеятся, и ты легко сможешь от них избавится.

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