Как избавиться от мышей навсегда: проверенные способы борьбы с грызунами

Много веков подряд мыши заводятся на территориях людей. Грызуны обитают в жилых зонах: квартирах, домах и т.д.
У многих это вызывает панику и отвращение, ведь мыши не только имеют неприятный вид, но делают дыры в стенах и плинтусах.
Эффективные способы, как избавиться от мышей, читай в материале.
Как избавиться от мышей и чего они боятся
Много вещей отпугивают мышей. Это касается неприятного запаха для самих грызунов, громких звуков, резких изменений света и ядовитых приманок.
Они очень боятся ультразвука и всегда от него убегают.
Однако сквозь стены он не может проходить, поэтому если у тебя завелись мыши, нужно установить специальные приборы.
Каких запахов боятся мыши
- кинзы;
- ромашки;
- мяты;
- полыни;
- бузины;
- кориандра;
- хлорки;
- уксуса;
- ароматизаторов.
Как избавится от мышей
- Тщательно убери дом (квартиру) с хлоркой.
- Поищи мышиные норы.
- Если они есть, залей строительной пеной.
- Разложи по дому яд от мышей. Делать это аккуратно, чтобы туда не достали дети и животные.
- Установи мышеловки, проверяй их время от времени на наличие грызунов.
- Если есть возможность, заведи кота.
- Купи ультразвуковой прибор.
Как избавиться от мышей: народные средства
- Налей в большую банку немного масла (подойдет подсолнечное). Размести ее под наклоном горлышком вверх. Оставь на ночь. Помести в нее приманку. Утром в ней уже будут мыши.
- Смешай ложку сахара с мукой и гипсом. Добавь туда масла и разложи в тарелки по квартире. После такого лакомства мышей ждет неизбежная смерть.
- Возьми хлеб (или любую другую еду) и смешай вместе с ядом. Добавь туда цемент или кусочки стекла.
- Клей, предназначенный для ловли грызунов, нанеси на пол. Мыши таким образом приклеятся, и ты легко сможешь от них избавится.
Ранее мы рассказывали, как избавиться от улиток на огороде с помощью барьеров и естественных методов отпугивания.
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