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Как утеплить деревянные окна на зиму, чтобы не было ни одной щели и сквозняка

Богдана Макалюк, журналист сайта 07 ноября 2026, 08:00 4 мин.
Как утеплить деревянные окна
Фото Pexels
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