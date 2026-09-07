Пособие на отопление 2026: кто может получить выплату 19 400 гривен

Более 380 тысяч украинских семей, которые проживают в прифронтовых громадах, получат финансовую поддержку накануне отопительного сезона. Речь идет об одноразовой выплате в размере 19 400 гривен.
Средства должны помочь семьям подготовиться к прохождению отопительного сезона и приобрести необходимое топливо. Об этом пишет Премьер-министр Украины.
Выплаты на отопление 2026: кому предусмотрена помощь
Рассчитывать на финансовую поддержку могут категории населения, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах. Среди них:
- люди с инвалидностью;
- одинокие пенсионеры;
- внутренне перемещенные лица;
- получатели жилищных субсидий;
- многодетные и приемные семьи;
- одинокие матери;
- семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью;
- детские дома семейного типа;
- патронатные семьи.
Таким образом, 19400 помощь на отопление предусмотрена прежде всего для домохозяйств, которым сложнее самостоятельно покрыть расходы, связанные с подготовкой к зиме.
Помощь на отопление 2026: откуда поступили средства
На реализацию программы правительство привлекло 7,4 млрд гривен от международных гуманитарных организаций.
Часть финансирования предоставили UNICEF и Украинский Красный Крест. Средства поступили через Гуманитарный счет Министерства социальной политики Украины.
Заявление на получение помощи можно подать до 30 октября. Для этого необходимо обратиться в один из соответствующих органов:
- Пенсионного фонда Украины;
- Центра предоставления административных услуг;
- органа местной власти.
Получить 19400 помощь можно будет на банковский счет или через Укрпочту.
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Программа рассчитана на жителей прифронтовых громад, которые относятся к определенным категориям получателей. Поэтому перед подачей заявления стоит уточнить, входит ли конкретное домохозяйство в перечень тех, кому предусмотрена выплата.
В целом программа должна охватить более 380 тысяч семей, которые смогут получить по 19 400 гривен одноразовой помощи на прохождение отопительного сезона.
Ранее мы сообщали о том, что Кабинет Министров представил Верховной Раде концепцию масштабной пенсионной реформы, которая должна полностью изменить принцип начисления пенсий.
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