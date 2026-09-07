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Пособие на отопление 2026: кто может получить выплату 19 400 гривен

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 сентября 2026, 12:01 2 мин.
Выплаты на отопление 2026 года: кому государство предоставит 19 400 гривен
Фото Pexels

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