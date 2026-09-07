Пособие на отопление 2026: кто может получить выплату 19 400 гривен

Более 380 тысяч украинских семей, которые проживают в прифронтовых громадах, получат финансовую поддержку накануне отопительного сезона. Речь идет об одноразовой выплате в размере 19 400 гривен.

Средства должны помочь семьям подготовиться к прохождению отопительного сезона и приобрести необходимое топливо. Об этом пишет Премьер-министр Украины.

Выплаты на отопление 2026: кому предусмотрена помощь

Рассчитывать на финансовую поддержку могут категории населения, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах. Среди них:

люди с инвалидностью;

одинокие пенсионеры;

внутренне перемещенные лица;

получатели жилищных субсидий;

многодетные и приемные семьи;

одинокие матери;

семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью;

детские дома семейного типа;

патронатные семьи.

Таким образом, 19400 помощь на отопление предусмотрена прежде всего для домохозяйств, которым сложнее самостоятельно покрыть расходы, связанные с подготовкой к зиме.

Читать по теме Пособие на проживание для ВПЛ: правительство изменило правила выплат в 2026 году Правительство изменило правила выплат ВПЛ на 2026 год.

Помощь на отопление 2026: откуда поступили средства

На реализацию программы правительство привлекло 7,4 млрд гривен от международных гуманитарных организаций.

Часть финансирования предоставили UNICEF и Украинский Красный Крест. Средства поступили через Гуманитарный счет Министерства социальной политики Украины.

Заявление на получение помощи можно подать до 30 октября. Для этого необходимо обратиться в один из соответствующих органов:

Пенсионного фонда Украины;

Центра предоставления административных услуг;

органа местной власти.

Получить 19400 помощь можно будет на банковский счет или через Укрпочту.

Помощь на отопление 2026 Корецкий: что известно

Программа рассчитана на жителей прифронтовых громад, которые относятся к определенным категориям получателей. Поэтому перед подачей заявления стоит уточнить, входит ли конкретное домохозяйство в перечень тех, кому предусмотрена выплата.

В целом программа должна охватить более 380 тысяч семей, которые смогут получить по 19 400 гривен одноразовой помощи на прохождение отопительного сезона.

Ранее мы сообщали о том, что Кабинет Министров представил Верховной Раде концепцию масштабной пенсионной реформы, которая должна полностью изменить принцип начисления пенсий.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!