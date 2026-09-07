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День военной разведки Украины 2026: почему именно 7 сентября и как работает ГУР

Ольга Петухова, редактор сайта 07 сентября 2026, 11:30 2 мин.
день военной разведки

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