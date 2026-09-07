День военной разведки Украины 2026: почему именно 7 сентября и как работает ГУР

7 сентября в Украине отмечают День военной разведки — профессиональный праздник военнослужащих, которые работают там, где излишняя публичность может стоить слишком дорого.

Многие их задания, операции и имена остаются неизвестными публике, но именно разведчики находят информацию, необходимую для защиты государства.

Когда День военной разведки Украины

Официально профессиональный праздник появился в 2022 году. 7 сентября того года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №629/2022 О Дне военной разведки Украины. Документом установлено, что праздник будут отмечать ежегодно именно 7 сентября.

Дата имеет особое значение: именно 7 сентября 1992 года было создано Управление военной стратегической разведки Министерства обороны Украины — структура, которая стала одним из предшественников современного Главного управления разведки (ГУР).

В указе о введении праздника указано: отметить значительный вклад военной разведки в защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепление обороноспособности государства и почтить подвиги военных разведчиков.

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День военной разведки 2026

В 2026 году ГУР снова проводит операции далеко за пределами своей обычной работы. Однако подробности многих миссий не разглашаются по соображениям безопасности.

Среди последних публичных историй — совместная с СБУ операция по предотвращению теракта, который ФСБ России планировала против одного из российских оппозиционеров, находившегося в Украине.

Впрочем, сегодня работа ГУР — это не только спецоперации. Разведчики собирают информацию о противнике, работают с агентурными сетями и помогают украинским военным принимать решения на основе собранных ими данных.

В то же время далеко не обо всех операциях можно рассказать сразу. Часть деталей остается засекреченной годами. Именно поэтому за громкими публичными историями стоит значительно большая работа, о которой Украина пока не знает.

Так что этот праздник — прежде всего повод поблагодарить тех, чья работа чаще всего остается в тени, но напрямую влияет на безопасность Украины.

Узнай из нашего другого материала, как стать разведчиком ГУР: требования, отбор и путь к военной элите.

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