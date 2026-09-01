С 1 сентября, с Днем знаний! Поздравления с праздником для учителей и учеников

Поздравления с 1 сентября в стихах

Поздравления с Днем знаний 1 сентября для школьников

Поздравления с Днем знаний 1 сентября для учителей

Традиционно в первый день осени педагоги, родители и школьники отмечают День знаний. В этом году праздник выйдет совсем не таким, как годы до этого — но все равно мы должны продолжать жить и испытывать положительные эмоции. Дети придут в школы, и День знаний будет праздноваться.Поздравляю я с Днём знаний, Только добрых пожеланий! Впереди учебный год — Пусть отлично он пройдёт! И учебник другом станет, Без умений не оставит. Пусть будут верными друзья И добрыми — учителя. *** Поздравляю я с Днем знаний! О, пришел сезон заданий, Заковыристых вопросов Да контрольных и опросов. Рьяно ты всему учись, А в учебе не ленись, Во всем быть старайся первым, Открывай в себе резервы. К новым знаниям стремись, Резко поднимайся ввысь, Умным очень становись! *** Желаю в День знаний Стремиться вперед, Открытий чудесных Тебя много ждет, Пусть будет учеба Легка для тебя, И школьные годы Проходят не зря!Пусть этот новый год учебный Несёт вам добрые деньки, Уроки будут интересны, Пусть не шалят ученики, Пусть не обидит вас зарплата, Начальство вам воздаст почёт. Пусть больше счастья, чем когда-то, Вам год учебный принесёт! *** В денек осенний сентября

Так хочется мне Вас поздравить,

Ведь класс и Вы — одна семья.

Пускай учебный год начнется,

Пусть только радость он несет,

А Ваше сердце не сдается —

Ликует, празднует, поет!

***

Это праздник ваш законный,

Вы несете людям свет,

На любой вопрос мудреный

Подготовите ответ.

Принимайте поздравленья

В столь торжественный момент,

Пусть удача и везенье

Будут с вами много лет!

Поздравления с 1 сентября в прозе

Поздравления с Днем знаний для школьников

Поздравления с Днем знаний для учителей

С праздником 1 сентября картинки

Сегодня — первый день осени, День знаний! Поздравляю с праздником искренне и желаю легких достижений в учебе, веселой и интересной школьной жизни и такого багажа знаний, с которым будет тебе по силам преодолеть любые трудности! *** С 1 сентября! Желаю иметь умение к учебе и интерес к науке, чтобы легко давались контрольные и оценки вознаграждали твои старания! Не забывай об отдыхе и не опускай рук при неудачах! *** День знаний — это символ начала нового. Пусть новый год для тебя начнется с наград, будь здоровым/здоровой и счастливым/счастливой, в хорошем коллективе приобретай новые знания и открывай новые впечатления о мире во время учебного процесса! *** Первокласснику в этот день желаем найти свой вектор движения и с жаждой броситься в обучение! Пусть твой путь в школе будет полон веселых приключений и интересных историй, а обучение дается легко!От всего сердца поздравляем с началом нового учебного года, с Днем знаний! Пусть этот год принесет много хороших новостей, а дети дают возможность гордиться своим трудом. Пусть здоровье не подводит, а терпение и самоотверженность труда никогда не доставляют неприятностей! *** С 1 сентября, милый наш учитель/милая наша учительница! Мы благодарны за все предыдущие уроки, полученные на Ваших предметах и ​​с нетерпением ждем каждого следующего! Желаем благополучия, семейного уюта, здоровья, и чтобы работа никогда не утомляла! *** Поздравляем Вас с профессиональным праздником — Днем знаний! Желаем в новом учебном году больше радостей и меньше усталости от работы. Чтобы ученики никогда не огорчали, а только давали повод гордиться их успехами. Благодарим Вас за труд, самоотверженность и терпение. Желаем исполнения всех мечт!Вікна подготовили тебе еще и яркие открытки ко Дню знаний.А как к новому учебному году подготовиться учителям, о психологических аспектах мы рассказывали в материале.

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