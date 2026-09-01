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С 1 сентября, с Днем знаний! Поздравления с праздником для учителей и учеников

Виктория Мельник, журналист сайта 01 сентября 2026, 10:35 4 мин.
поздравления с днем знаний
Привітання з 1 вересня Фото Depositphotos

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