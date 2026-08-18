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Что подарить первоклассникам на 1 сентября: подсказки для мам, бабушек и всей семьи

Анастасия Грубрина, журналист сайта 18 августа 2026, 11:40 3 мин.
что подарить первоклассникам на 1 сентября
Фото Unsplash

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