Простые в исполнении и красивые. Идеи причесок на 1 сентября для девочек и мальчиков

Приближается 1 сентября. Это день, когда много маленьких школьников впервые сядут за парты, услышат звонок на урок и начнут свое далекое путешествие к знаниям. Подготовка родителей длится с лета, поэтому и о прическе не следует забывать.
Читай в нашем материале, какая прическа будет простой в исполнении и красивой. Мы подобрали идеи для мальчиков и девочек на разную длину волос.
Фото: Pinterest
На короткие волосы довольно сложно придумать праздничную прическу. Но это упрощает подготовку. Поэтому для мальчика на 1 сентября можно сделать следующие прически:
Раньше мы рассказывали, как выбрать портфель в школу для первоклассника.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.