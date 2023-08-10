Простые в исполнении и красивые. Идеи причесок на 1 сентября для девочек и мальчиков

Приближается 1 сентября. Это день, когда много маленьких школьников впервые сядут за парты, услышат звонок на урок и начнут свое далекое путешествие к знаниям. Подготовка родителей длится с лета, поэтому и о прическе не следует забывать.

Читай в нашем материале, какая прическа будет простой в исполнении и красивой. Мы подобрали идеи для мальчиков и девочек на разную длину волос.

Прическа на 1 сентября: идеи причесок для девочек

Одна или две косички — самая простая в исполнении прическа.

самая простая в исполнении прическа. Рыбий хвост — похожа на обычную косичку, но выглядит более изящно.

похожа на обычную косичку, но выглядит более изящно. Прическа колоски.

Пучки.

Прически с лентами.

Солнышко.

Праздничные бантики с подкрученными волосами.

Кудри или гофре.

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Прическа на 1 сентября в школу: идеи для мальчиков

На короткие волосы довольно сложно придумать праздничную прическу. Но это упрощает подготовку. Поэтому для мальчика на 1 сентября можно сделать следующие прически:

Укладка волос в сторону — вправо или влево. Сделать это можно с помощью гель-мусса и расчески.

Укладка волос вверх — здесь можно использовать гель или спрей для фиксации волос.

Можно сделать стрижку бокс с небольшой длиной волос на макушке, виски и затылок следует максимально укоротить.

Стрижка британка будет очень стильной даже для самых маленьких мальчиков. Для нее нужны волосы средней длины.

Для тех, кому нравятся длинные волосы, подойдет стрижка боб.

Для мальчиков с длинными волосами можно собрать высокий пучок.

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