Что надеть на 1 сентября? Подборка идей для младшей, средней и старшей школы

Школьная форма — извечный предмет дебатов. Одни считают, что уместным будет деловой стиль, другие предпочитают традиционную форму, а кто-то вообще думает, что ее не должно быть.
Часто родителям и ученикам сложно подобрать удачные образы в школу, чтобы удовлетворить всех: и ребенка, и учителей, и самих родителей. Поэтому в нашем материале делимся, что надеть на 1 сентября.
1 сентября — праздник для школьников. Они наконец-то увидятся друг с другом после летних каникул и начнут обучение. Однако вопрос формы важен. Она должна быть удобной, из качественной ткани и нравиться ребенку, а еще, желательно, быть недорогой.
Мы подобрали образы, которые будут уместны в школе. Но обращаем внимание, что дресс-код следует уточнять в администрации учебного заведения. Ведь некоторые из них имеют деловой стиль, кто-то — определенную форму, а кто-то не имеет ограничений.
Для девочек младшей школы подойдут образы с юбками, сарафанами и брюками-кюлотами. На более прохладную погоду можно приобрести кардиган черного или бежевого цвета, или пиджак.
А для мальчиков хорошими вариантами будут костюмы-тройки, брюки с кардиганом или свитшотом, классический костюм с рубашкой. Если погода будет жаркой, можно надеть брюки и рубашку.
Фото: Pinterest
Для учеников средней школы подойдут образы с брюками и пиджаками, жилетами, водолазками или укороченными кофтами. Жилетки можно надевать на рубашку, футболку или лонгслив.
Из аксессуаров можно добавить галстук, ремень. Несколько примеров, как может выглядеть форма средней школы.
Для старшеклассников тоже есть красивые образы. Для парней подойдут строгие костюмы — двойка или тройка. Будут хорошо выглядеть и классические сочетания рубашки и брюк. С фасоном можно поэкспериментировать.
Юбки миди и макси для девушек сочетаются с рубашками и футболками с удлиненным рукавом. К ним можно надеть и жилеты нейтральных цветов.
Сочетание длинного пиджака с миди-юбкой — очень стильное. А для парней можно подобрать образ рубашки с брюками и галстуком, классического костюма с галстуком или бабочкой или добавить жилеты, или свитера поверх рубашки.
Ниже несколько примеров, как одеться в школу.
@clairesmanson All these outfits are linked in my bio ???? #modestoutfits #dresscodeoutfits #backtoschooloutfits #backtoschooloutfitideas #fashiontiktok #oldmoneyoutfits #coastalgrandmotherstyle ♬ dark red — favsoundds
@jannericedeno basic school outfit ideas #fyp #outfit #outfitideas ♬ Moonlight — Kali Uchis
@user6038129786272 im not exited for school #fyp #style #backtoschool #clothes #viral #outfitinspo #foryou #cutefits ♬ smile
Раньше мы рассказывали, как выбрать рюкзак для первоклассника.
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