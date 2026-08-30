Что надеть на 1 сентября? Подборка идей для младшей, средней и старшей школы

Школьная форма — извечный предмет дебатов. Одни считают, что уместным будет деловой стиль, другие предпочитают традиционную форму, а кто-то вообще думает, что ее не должно быть.

Часто родителям и ученикам сложно подобрать удачные образы в школу, чтобы удовлетворить всех: и ребенка, и учителей, и самих родителей. Поэтому в нашем материале делимся, что надеть на 1 сентября.

Что надеть на 1 сентября: идеи для младшей школы

1 сентября — праздник для школьников. Они наконец-то увидятся друг с другом после летних каникул и начнут обучение. Однако вопрос формы важен. Она должна быть удобной, из качественной ткани и нравиться ребенку, а еще, желательно, быть недорогой.

Мы подобрали образы, которые будут уместны в школе. Но обращаем внимание, что дресс-код следует уточнять в администрации учебного заведения. Ведь некоторые из них имеют деловой стиль, кто-то — определенную форму, а кто-то не имеет ограничений.

Для девочек младшей школы подойдут образы с юбками, сарафанами и брюками-кюлотами. На более прохладную погоду можно приобрести кардиган черного или бежевого цвета, или пиджак.

А для мальчиков хорошими вариантами будут костюмы-тройки, брюки с кардиганом или свитшотом, классический костюм с рубашкой. Если погода будет жаркой, можно надеть брюки и рубашку.

Образы для средней школы

Для учеников средней школы подойдут образы с брюками и пиджаками, жилетами, водолазками или укороченными кофтами. Жилетки можно надевать на рубашку, футболку или лонгслив.

Из аксессуаров можно добавить галстук, ремень. Несколько примеров, как может выглядеть форма средней школы.

Что надеть в школу: образы для старшеклассников

Для старшеклассников тоже есть красивые образы. Для парней подойдут строгие костюмы — двойка или тройка. Будут хорошо выглядеть и классические сочетания рубашки и брюк. С фасоном можно поэкспериментировать.

Юбки миди и макси для девушек сочетаются с рубашками и футболками с удлиненным рукавом. К ним можно надеть и жилеты нейтральных цветов.

Сочетание длинного пиджака с миди-юбкой — очень стильное. А для парней можно подобрать образ рубашки с брюками и галстуком, классического костюма с галстуком или бабочкой или добавить жилеты, или свитера поверх рубашки.

Ниже — несколько примеров, как одеться в школу.

Раньше мы рассказывали, как выбрать рюкзак для первоклассника.

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