Стиль жизни

Что надеть на 1 сентября? Подборка идей для младшей, средней и старшей школы

Анастасия Грубрина, журналист сайта 30 августа 2026, 14:00 3 мин.
что одеть 1 сентября
Фото Pexels

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