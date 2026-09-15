Календарь рыбака на октябрь 2026: лучшие дни для осеннего клева

Октябрь в Украине считают очень удачным месяцем для рыбалки, особенно если твоя цель — хищник.

Вода постепенно холодает, рыба готовится к зиме и активно ищет корм. По данным украинских органов рыбного хозяйства, в сентябре-октябре щука, судак и окунь входят в активный осенний жор, поэтому именно спиннинговая рыбалка может дать лучший результат.

Как спланировать рыбалку в октябре 2026 с учетом фаз Луны и других факторов — читай в материале.

Лунный календарь рыбака на октябрь 2026

Клев может меняться в зависимости от фаз Луны из-за ее влияния на приливы, освещенность водоема и поведение рыбы.

Наиболее заметно это проявляется в морях, но и в пресноводных водоемах связь с Луной также ощущается.

Даем фазы Луны в октябре 2026:

Лунный календарь на октябрь 2026

3 октября — последняя четверть, в 16:25

— последняя четверть, в 16:25 10 октября — новолуние, в 18:50

— новолуние, в 18:50 18 октября — первая четверть, в 19:12

— первая четверть, в 19:12 26 октября — полнолуние, в 06:11

По фазам Луны рыболовы определяют наиболее и наименее благоприятные для рыбалки дни. Традиционно неудачным считается период, который предшествует Полнолунию и приходится на Новолуние.

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Календарь рыбака на октябрь 2026: благоприятные дни

Лучшие дни: 4, 5, 9, 16, 17, 18, 31.

4, 5, 9, 16, 17, 18, 31. Благоприятные дни: 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30.

1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30. Нейтральные дни: 2, 3, 11, 22, 23.

Календарь рыбака на октябрь 2026: неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни: 24, 25, 26 (перед Полнолунием).

24, 25, 26 (перед Полнолунием). Не рекомендуется: 10 (новолуние).

Учти, что Лунный календарь рыбака не является научным прогнозом клева. В пресноводных водоемах рыба реагирует прежде всего на температуру воды, атмосферное давление, погоду, уровень кислорода, ветер и наличие корма. Поэтому лунный календарь рыбака стоит воспринимать лишь как ориентир.

Календарь рыбака на октябрь 2026: на какую рыбу стоит охотиться осенью

Больше всего шансов в октябре дает щука: в поисках добычи она идет на более глубокие участки, а в конце месяца, после первых заморозков, ловить ее становится даже удобнее: подводные растения отмирают.

Судак также хорошо ловится осенью. С похолоданием он покидает мелководье и переходит на более глубокие места, в частности бровки и свалы. Для него осенью часто используют джиг с силиконовыми приманками.

Мирная рыба тоже не исчезает: лещ, плотва, густера, карась собираются ближе к местам зимовки, поэтому удачной может оказаться рыбалка на глубоких участках и ямах.

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