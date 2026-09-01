Календарь рыбака на сентябрь 2026: лучшие и неудачные дни для рыбалки

Если планируешь осеннюю рыбалку, сентябрь может стать удачным временем для выезда.
Вода постепенно остывает, поведение рыбы меняется, а по лунному календарю в течение месяца будет несколько периодов с хорошим прогнозом на клев.
Лунный календарь рыбака на сентябрь 2026
Во время рыбалки стоит ориентироваться на фазы Луны. Рыба, как и все живое, подчинена ее циклам.
- Последняя четверть — 4 сентября в 10:51
- Новолуние — 11 сентября в 06:27
- Первая четверть — 18 сентября в 23:43
- Полнолуние — 26 сентября в 19:49
По лунному календарю наиболее интересным периодом для рыбалки станет 13–18 сентября — он начинается после новолуния и длится до первой четверти.
Еще один короткий благоприятный отрезок — 28–29 сентября, уже после полнолуния.
Календарь рыбака на сентябрь 2026: благоприятные дни
Самыми перспективными датами лунный календарь называет:
- Дни с отличным клевом — 13–18 и 28–29 числа.
- Дни с хорошим клевом — 1–3, 12, 19–20 и 30 числа.
Если эти даты не подходят, можно рассматривать и другие дни, ведь активность рыбы зависит не только от фазы Луны, но и от реальных условий на водоеме.
Календарь рыбака на сентябрь 2026: неблагоприятные дни
- Самый слабый клев прогнозируют 4–7, 21–22 и 27 числа.
- Наименее благоприятные для клева дни — 8–11 и 23–26 числа.
Что учесть перед рыбалкой в сентябре 2026
Лунный календарь лучше воспринимать как дополнительного советчика, а не как гарантию улова.
В сентябре особенно важно следить за температурой воды, давлением, ветром, осадками, уровнем и прозрачностью воды. После резкого похолодания рыба может изменить место и время активности.
Поэтому если приходится выбирать между двумя датами, лучше отдать предпочтение дню со стабильной погодой. А если привычная точка не работает, стоит изменить глубину, место или время ловли.
Также перед выездом не забудь проверить правила для конкретного водоема.
Общие правила любительского рыболовства устанавливают суточную норму 3 кг рыбы плюс одну особь, если ее размер превышает минимально разрешенный. Также действуют ограничения, они могут касаться минимальных размеров отдельных видов рыбы, количества крючков или местных правил.
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