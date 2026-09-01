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Календар рибака на вересень 2026: найкращі та невдалі дні для риболовлі

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Вересня 2026, 18:30 2 хв.
календар рибалки 2026 вересень
Фото Pexels

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