Календар рибака на вересень 2026: найкращі та невдалі дні для риболовлі

Якщо плануєш осінню риболовлю, вересень може стати вдалим часом для виїзду.

Вода поступово холодає, поведінка риби змінюється, а за місячним календарем упродовж місяця буде кілька періодів із хорошим прогнозом на кльов.

Місячний календар рибака на вересень 2026

Під час риболовлі варто орієнтуватися на фази Місяця. Риба, як і все живе, підпорядкована її циклам.

Остання чверть — 4 вересня о 10:51

Молодик —11 вересня о 06:27

Перша чверть — 18 вересня о 23:43

Повня — 26 вересня о 19:49

За місячним календарем найбільш цікавим періодом для риболовлі стане 13–18 вересня — він починається після молодика та триває до першої чверті.

Ще один короткий сприятливий відрізок — 28–29 вересня, уже після повні.

Календар рибалки на вересень 2026: сприятливі дні

Найперспективнішими датами місячний календар називає:

Дні із відмінним кльовом – 13–18 та 28–29 числа.

Дні з хорошими кльовом – 1–3, 12, 19–20 та 30 числа.

Якщо ці дати не підходять, можна розглядати й інші дні, адже активність риби залежить не лише від фази Місяця, а й від реальних умов на водоймі.

Календар рибалки на вересень 2026: несприятливі дні

Найслабшим кльов прогнозують 4–7, 21–22 та 27 числа.

Найменш сприятливі для кльову дня – 8–11 та 23–26 числа.

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Що врахувати перед риболовлею у вересні 2026

Місячний календар краще сприймати як додатковий порадник, а не як гарантію улову.

У вересні особливо важливо стежити за температурою води, тиском, вітром, опадами, рівнем і прозорістю води. Після різкого похолодання риба може змінити місце та час активності.

Тому якщо доводиться обирати між двома датами, краще віддати перевагу дню зі стабільною погодою. А якщо звична точка не працює, варто змінити глибину, місце або час ловлі.

Також перед виїздом не забудь перевірити правила для конкретної водойми.

Загальні правила любительського рибальства встановлюють добову норму 3 кг риби плюс одну особину, якщо її розмір перевищує мінімально дозволений. Також діють обмеження, вони можуть стосуватися мінімальних розмірів окремих видів риби, кількості гачків або місцеві правила.

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