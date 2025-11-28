Заборона на вилов раків з 1 грудня 2025 — порушення призведе до штрафу в тисячі гривень

Щоб зберегти популяцію річкових раків у критичний період спарювання, виношування ікри та першої линьки, в Україні вводиться сезонна заборона на їхній вилов.

Постанову про це 27 листопада 2025 року оприлюднило Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України.

Які штрафи можуть бути накладені на порушників і на який термін накладається заборона на вилов раків — читай у матеріалі.

Заборона на вилов раків в Україні з 1 грудня 2025

На великих водосховищах України вводиться обмеження на вилов раків. Воно діятиме з 15 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року і стосуватиметься Київського, Канівського, Кременчуцького, Кам’янського та Дніпровського водосховищ.

На всіх інших рибогосподарських водоймах країни заборона починається раніше – з 1 грудня 2025 року – і триватиме до 30 червня 2026 року.

Окремої уваги заслуговує Закарпаття. У водоймах цього регіону домінує широкопалий рак, який занесений до Червоної книги України.

Вилов широкопалого раку на Закарпатті заборонений цілий рік.

За порушення правил передбачено сувору відповідальність:

адміністративні або кримінальні санкції;

обов’язкове відшкодування шкоди рибному господарству – 3 332 грн за кожного незаконно впійманого рака.

Голова Держрибагентства Ігор Клименок пояснює, що річкові раки – не лише делікатес, а й природні санітари водойм. Вони поїдають залишки органіки, очищуючи дно. Зменшення їхньої чисельності через браконьєрство або несприятливі екологічні умови порушує баланс річок та озер. Ігор Клименок закликає рибалок дбати про цих мешканців водойм і дотримуватися обмежень.

Загалом біологи відстежують в Україні популяції трьох видів річкових раків: довгопалого, широкопалого та товстопалого.

Два останні види внесені до Червоної книги — їхній вилов суворо заборонений протягом року.

