Заборона на вилов раків з 1 грудня 2025 — порушення призведе до штрафу в тисячі гривень

Ольга Петухова, редакторка сайту 28 Листопада 2025, 18:41 2 хв.
заборона на вилов раків в україні
Фото Pexels

