Запрет на отлов раков с 1 декабря 2025 года — нарушение приведет к штрафу в тысячи гривен

Чтобы сохранить популяцию речных раков в критический период спаривания, вынашивания икры и первой линьки, в Украине вводится сезонный запрет на их вылов.

Постановление об этом 27 ноября 2025 года опубликовало Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины.

Запрет на вылов раков в Украине с 1 декабря 2025 года

На крупных водохранилищах Украины вводится ограничение на вылов раков. Оно будет действовать с 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года и касается Киевского, Каневского, Кременчугского, Каменского и Днепровского водохранилищ.

Во всех остальных рыбохозяйственных водоемах страны запрет начинается раньше — с 1 декабря 2025 года — и будет действовать до 30 июня 2026 года.

Особого внимания заслуживает Закарпатье. В водоемах этого региона доминирует широкопалый рак, который внесен в Красную книгу Украины.

Вылов широкопалого рака в Закарпатье запрещен в течение всего года.

За нарушение правил предусмотрена строгая ответственность:

административные или уголовные санкции;

обязательное возмещение ущерба рыбному хозяйству — 3 332 грн за каждого незаконно пойманного рака.

Глава Госрыбагентства Игорь Клименок объясняет, что речные раки — не только деликатес, но и природные санитары водоемов. Они поедают остатки органики, очищая дно. Снижение их численности из-за браконьерства или неблагоприятных экологических условий нарушает баланс рек и озер. Игорь Клименок призывает рыбаков заботиться об этих обитателях водоемов и соблюдать ограничения.

В целом биологи отслеживают в Украине популяции трех видов речных раков: длиннопалого, широкопалого и толстопалого.

Два последних вида внесены в Красную книгу — их вылов строго запрещен в течение года.

