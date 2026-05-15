Выплаты ко Дню Независимости 2026: кто получит помощь и сколько начислит государство

Правительство Украины продолжает обеспечивать социальную защиту защитников и защитниц, закрепляя финансовые гарантии на ближайшие годы. Стало известно об утверждении графиков и сумм разовой помощи, которая выплачивается ежегодно к главному государственному празднику.

Выплаты ко Дню Независимости Кабмин: что известно о новом постановлении

Правительственный квартал обнародовал детали постановления, которое регулирует порядок предоставления разовой денежной помощи ветеранам войны, а также лицам, имеющим особые заслуги перед государством.

Согласно документу, выплаты ко Дню Независимости 2026 года запланировано реализовать в полном объеме, обеспечив финансированием всех, кто подпадает под действие законов “О статусе ветеранов войны” и “О жертвах нацистских преследований”. Это решение позволяет заранее спланировать бюджетные расходы и гарантировать людям получение средств вовремя.

Выплаты ко Дню Независимости 2026: кому и кто получит государственную поддержку

Перечень категорий остается неизменным, охватывая наиболее уязвимые и заслуженные слои населения.

Итак, выплаты ко Дню Независимости кто получит:

Лица с инвалидностью вследствие войны (I, II и III групп);

Участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства;

Бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

Члены семей погибших (умерших) ветеранов и Защитников и Защитниц Украины;

Участники войны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Деньги будут выплачены автоматически тем, кто уже состоит на учете, а крайний срок получения установлен до 24 августа 2026 года.

Выплаты ко Дню Независимости: сколько составят суммы для ветеранов и их семей

Самый важный вопрос, который интересует получателей: выплаты ко Дню Независимости сколько составят в денежном эквиваленте? Суммы дифференцированы в зависимости от социального статуса:

3100 гривен — для лиц с инвалидностью I группы и тех, кто имеет особые заслуги перед Родиной;

2900 гривен — предусмотрено для лиц с инвалидностью вследствие войны II группы;

2700 гривен — выплатят лицам с инвалидностью III группы;

1000 гривен — получат участники боевых действий и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

650 гривен — выплата для членов семей погибших защитников и вдов/вдовцов умерших ветеранов;

450 гривен — для участников войны и бывших узников мест принудительного содержания.

Если лицо имеет право на выплату, но не получило ее до сентября, рекомендуется обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда или орган соцзащиты по месту регистрации.

