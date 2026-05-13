Как зарегистрировать собаку в Украине: пошаговая инструкция и зачем это нужно

В Украине проходит масштабная кампания по регистрации домашних животных, которая стартовала на общегосударственном уровне еще в 2025 году.

Основная цель инициативы – создание единой базы данных, которая помогает владельцам быстро находить потерянных животных, контролировать график прививок и формировать ответственное отношение к содержанию четырехлапых в городах.

Как зарегистрировать собаку, кота или другое домашнее животное и что для этого нужно.

Как зарегистрировать собаку или кота: необходимые документы

Национальная система регистрации базируется на работе через ветеринарных специалистов, выступающих Агентами регистрации.

Процесс предусматривает создание электронного ветеринарного паспорта, автоматически появляющегося в приложении Действие после завершения процедуры. Это позволяет владельцу всегда иметь под рукой данные о чипировании и вакцинации.

Для успешной регистрации в ветеринарной клинике владельцу необходимо обеспечить следующее:

Присутствие животного: обязательной или рекомендованной регистрации подлежат собаки, кошки и хорьки.

Документы владельца: паспорт и идентификационный код (РНОКПП).

Наличие микрочипа (если его нет, чипирование производится на месте).

Фото любимца: электронная фотография мордочки животного (вертикальный формат 3х4 для основного фото и по желанию горизонтальный 4х3 для фото в полный рост).

Ветеринарные документы: бумажный ветеринарно-санитарный паспорт государственного образца (при наличии).

Сколько стоит зарегистрировать собаку

Отметим, что в столице заработал дополнительный сервис – регистрация через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Это значительно упрощает процедуру для киевлян, которые могут внести данные о собаке или коте в городскую базу во время визита в центр. Стоимость регистрационного сбора через ЦНАП составляет 210 гривен.

Также продолжает функционировать онлайн-портал pets.kyivcity.gov.ua, где владельцы могут самостоятельно внести первичную информацию о животном (вид, пол, порода, дата рождения), авторизовавшись через Киев ID (BankID, ЭЦП или по номеру телефона).

После внесения данных владелец получает приглашение на верификацию в Киевскую городскую больницу ветмедицины, где выдается жетон с уникальным QR-кодом. Стоимость жетона составляет 35 грн. для кошек и 45 грн. для собак.

Будет ли штраф, если не будет регистрации на домашнего питомца

Несмотря на то, что регистрация собак обязательна согласно законодательству еще с 2007 года, на практике процедура до сих пор носит преимущественно добровольный и рекомендательный характер.

Статья 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за содержание незарегистрированных собак в виде штрафа, однако органы контроля фокусируются на разъяснительной работе, а не на карательных мероприятиях.

Регистрация собаки или другого домашнего улюленца — это, прежде всего, безопасность самого животного.

Наличие животного в Реестре в несколько раз повышает шансы на возвращение домой в случае побега, а городу помогает эффективно планировать строительство площадок для выгула и контролировать эпизоотическую ситуацию, в частности уровень вакцинации против бешенства.

