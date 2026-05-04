Штраф за сирень в Украине в 2026: до 1360 гривен за инстаграмный букет

Тема украденной сирени неожиданно стала трендом в Instagram: люди публикуют фото с букетами, будто только что сорванными с городских кустов.

Такое видео или фото выглядит живым, непостановочным и эмоциональным, но одновременно вызывает критику, ведь срывать сирень в общественных местах запрещено.

Несмотря на это, тренд продолжает оставаться популярным. Поэтому стоит напомнить, какой штраф за срывание сирени в Украине в 2026 году и насколько облегчит твой кошелёк сорванный букет — в материале.

Штраф за сирень 2026

С юридической точки зрения любые насаждения сирени являются частью городского озеленения, которое официально охраняется.

Кусты высаживают и ухаживают за ними годами, поэтому их повреждение, в частности обламывание веток, расценивается как ущерб благоустройству.

Это влияет не только на внешний вид города, но и на экологический баланс — растения ослабевают и хуже восстанавливаются.

За обламывание веток сирени в Украине могут привлечь к административной ответственности, хотя многие люди об этом даже не догадываются.

Действия по повреждению кустов подпадают под статью 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая регулирует нарушение правил благоустройства.

Эти правила действуют ещё с 2006 года и прямо запрещают повреждать зелёные насаждения на территориях общего пользования — в парках, скверах, дворах и других городских зонах.

Стоит обратить внимание, что закон защищает не только деревья, но и кусты, включая сирень. То есть даже невинный букет может иметь юридические последствия, если растение сломали в общественном месте.

За обламывание веток сирени предусмотрен штраф от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан. А это примерно от 340 до 1 360 гривен.

Поэтому красивый инстаграмный букет может обойтись совсем не бесплатно. А невинное фото для соцсетей может быть расценено как нарушение правил благоустройства и повлечь за собой штраф. И ради нескольких лайков ты рискуешь получить вполне реальные расходы.

