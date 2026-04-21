Не хотел стрелять, но “клемануло”: МВД о записях на диктофоне голосеевского стрелка

Трагедия, вчера всколыхнувшая столицу, обрастает новыми, порой шокирующими деталями. Глава МВД Игорь Клименко в комментарии Суспільне раскрыл подробности расследования стрельбы в Голосеевском районе, где конфликт между соседями перерос в настоящий террор с поджогом и огнем на поражение. Как выяснилось, ключевым свидетелем в деле стал диктофон самого стрелка.

Диктофон как доказательство: он хотел защититься, но клемануло

Следствию удалось восстановить хронологию событий буквально по минутам благодаря тому, что нападавший записывал весь конфликт на диктофон. По словам Клименко, мужчина, вероятно, не планировал убийство заранее. Он включал запись во время ссор с соседом, чтобы иметь доказательства своей правоты в суде или полиции.

Однако в день трагедии ситуация вышла из-под контроля.

То есть он, может быть, не думал стрелять. Он записывал этот скандал, чтобы его потом не обвинили в суде, например, или в полиции в том, что он кому-то сказал. Но его клемануло, это по его словам на записи слышно, — отметил министр.

Хронология террора:

Бытовая ссора у подъезда переросла в стрельбу из травматического пистолета;

Стрелок вернулся в квартиру, где взял карабин;

Мужчина намеренно поджег собственное жилье и вышел на улицу уже с боевым оружием.

Большой позор: о трусости патрульных и медицинских справках

Отдельное внимание Клименко уделил действиям правоохранителей, которые первыми прибыли на вызов. То, что увидела страна, министр назвал большим позором. Двое патрульных, услышав выстрелы, просто убежали, оставив раненого мальчика сидеть на асфальте без помощи.

— Два взрослых человека, которые присягали на защиту, проявили психологическую слабость. Нельзя по ним оценивать всю систему, но это большая ошибка, — подчеркнул глава МВД.

Также возникли вопросы к легальности оружия. Разрешение стрелок получил на основании справки из частной клиники, однако в МВД сомневаются, что мужчина проходил реальное обследование.

Кадровые ротации: отставка Жукова и новые протоколы

На фоне скандала с патрульными Евгений Жуков покинул должность руководителя Патрульной полиции. Клименко объяснил это моральным аспектом: трудно оставаться в кресле, когда подчиненные допускают такие роковые ошибки. Сейчас Жуков назначен советником

Главы Нацполлиции и будет заниматься вопросами вовлеченности полиции в войну.

Теперь, по указанию президента, МВД полностью пересмотрит протоколы подготовки. Патрульных будут учить реагировать на вызовы с учетом того, что у граждан на руках может быть боевое оружие или боеприпасы.

Министр также высказался за легализацию и четкую классификацию гражданского оружия. По его мнению, каждый владелец карабина или охотничьего ружья должен проходить строгий курс обучения и безопасного обращения, а само оружие — быть четко зарегистрированным.

Напомним, известный эксперт по радиотехнологиям Сергей Флеш рассказал о дерзкой попытке россиян убить его.

