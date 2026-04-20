Теракт в Киеве 18 апреля 2026 года: хронология событий и официальные данные о количестве жертв

Киев приходит в себя от кровавых событий 18 апреля 2026 года, когда в Голосеевском районе столицы произошла стрельба, унесшая жизни семи человек. Служба безопасности Украины официально квалифицировала нападение как террористический акт (ч. 3 ст. 258 УКУ).

Досудебное расследование сосредоточено не только на фигуре стрелка, которого ликвидировали во время штурма, но и на действиях патрульных полицейских, чье поведение в момент опасности спровоцировало громкий скандал и кадровые изменения в верхушке Нацполиции.

Теракт в Киеве 18 апреля: подробности расследования действий патрульной полиции

По данным следствия, происшествия начались с бытового конфликта. 58-летний Дмитрий Васильченков выстрелил в своего соседа из травматического пистолета, после чего вернулся в собственную квартиру, поджег ее и, вооружившись зарегистрированным огнестрельным оружием, отправился в местный супермаркет.

Там он открыл огонь по гражданским и захватил заложников. В результате штурма подразделением КОРД нападавший был убит.

Жертвами террориста стали семь человек. Среди погибших – известный музыкант группы Второе Солнце Игорь Савченко. Трагедия также разрушила целую семью: на месте погиб отец, в больнице впоследствии скончалась сестра матери, которую поначалу ошибочно идентифицировали как жену погибшего.

Сама мать 12-летнего мальчика находится в крайне тяжелом состоянии. Ребенок также получил огнестрельное ранение, однако его состояние стабильное.

В больницах остаются семь пострадавших, четверо из которых — в реанимации. Кроме того, медицинскую помощь оказали четырехмесячному младенцу, отравившемуся угарным газом из-за пожара, устроенного стрелком в доме.

Дмитрий Васильченков, уроженец Москвы, с 1992 года служил в украинских автомобильных войсках. После ухода на пенсию он некоторое время находился в РФ, а в 2017 году поселился в Бахмуте. Правоохранители отмечают, что взгляды мужчины были откровенно антиукраинскими и антисемитскими.

Критический вопрос для следствия — как человек с нестабильным психическим состоянием смог получить медицинскую справку (форма 127О) и продлить разрешение на оружие в декабре 2025 года.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уже поручил проверить выдавшее документы медицинское учреждение. Эта трагедия также возобновила дискуссию о праве гражданских на самозащиту. Глава МВД высказался за предоставление права на огнестрельное оружие для граждан, анонсировав подготовку финальной версии соответствующего законопроекта.

Параллельно с терактом Украина обсуждает действия патрульных, прибывших по вызову. В сети распространилось вирусное видео, на котором видно, как стражи порядка убегают после услышанных выстрелов, оставив гражданских в опасности.

В результате инцидента начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку, назвав действия подчиненных недостойными офицера. Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции. Все патрульные, имеющие отношение к эпизоду, отстранены от службы на время проверки.

Министр Клименко назвал поведение патрульных стыдом для всей системы, в то же время подчеркнув, что эти единичные случаи не должны бросать тень на работу всего силового блока, в частности спецназовцев КОРД, профессионально ликвидировавших угрозу.

