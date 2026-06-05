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Обмен военнопленными 5 июня 2026 года: домой вернулись 186 украинцев

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 июня 2026, 14:44 2 мин.
Обмен пленными кого вернули: направления и категории освобожденных
Фото Сайт президента Украины

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