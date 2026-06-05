Обмен военнопленными 5 июня 2026 года: домой вернулись 186 украинцев

Сегодня, 5 июня, появилась информация о проведении масштабного обмена. Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил радостную новость: домой возвращаются 185 наших героев и один гражданский. Страна замерла в ожидании первых кадров с нашими защитниками на родной земле.

Новый обмен пленных сегодня и детали процедуры

Согласно официальным данным, этот обмен пленных сегодня прошел по формуле 185 на 185. Это одна из самых масштабных операций за последние месяцы. Сообщается, что вернули пленных после сверхсложных переговоров, которые проходили за закрытыми дверями. Как только парни окажутся под наблюдением врачей, им предоставят возможность наконец-то позвонить родным и услышать голоса близких.

— Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российского плена. И также с защитниками возвращается один гражданский. Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры, — сообщил Владимир Зеленский.

Новий обмін полонених сьогодні / 4 Фотографии

Обмен военнопленными: кого вернули

Семьи сейчас изучают списки, чтобы узнать детали про обмен военнопленными, кого вернули. Среди освобожденных — защитники, удерживавшие оборону в Мариуполе и на Азовстали, а также воины, сражавшиеся на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и даже Курском направлениях. Для многих этот обмен военнопленными стал завершением годов неволи, ведь среди героев есть те, кто попал в плен еще в начале 2022 года.

Президент выразил благодарность всей команде и воинам на передовой:

— Благодарю всех, кто делает это возможным: команду, занимающуюся обменами, наших партнеров. И особая благодарность воинам, которые пополняют наш обменный фонд – своей силой и результатами на фронте обеспечивают возвращение наших людей домой. Работа продолжается. Возвращение наших людей – неизменный приоритет для Украины. Ежедневно работаем над тем, чтобы освободить каждого украинца и каждую украинку из неволи, — подчеркнул глава государства.

Ранее мы сообщали, что в Украину вернулись еще 157 пленных — читай в материале подробности этого обмена.

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