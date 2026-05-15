Обмен военнопленными 15 мая 2026 года: домой вернулись 205 украинцев

Сегодня, 15 мая 2026 года, Украина провела очередной этап возвращения своих граждан из российского плена.

На родную землю вернулись 205 украинских военнослужащих – представителей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

Этот обмен стал частью реализации инициативы обмена 1000 на 1000 из РФ, направленной на масштабный взаимный возврат пленных. Событие произошло на фоне длительных переговоров с Россией.

Обмен военнопленными 15 мая 2026 года: на родную землю ступили 205 украинцев

Домой вернулись рядовые, сержанты и офицеры, проявившие несокрушимость на самых сложных участках фронта: они защищали Мариуполь и Азовсталь, несли службу на ЧАЭС, держали оборону на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях.

Большинство из освобожденных героев, а именно 193 защитника, находились в российской неволе еще с 2022 года, пройдя через сверхтяжелые испытания длительным пленом. Самому младшему уволенному — 21 год, самому старшему — 62 года.

Сразу после пересечения границы освобожденных воинов встретили медицинские бригады и психологи Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Несмотря на успешное возвращение более двухсот воинов сегодня, обмен военнопленными должен был состояться еще раньше, однако РФ затягивала этот процесс в течение определенного времени.

Как сообщал ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, российская сторона систематически затягивает обмен по формуле 1000 на 1000 и прибегала к манипуляциям.

По словам Омбудсмена, Украина полностью выполнила свою часть подготовительной работы: согласованные списки переданы противнику еще раньше, однако Россия искусственно блокировала дальнейшие шаги, используя судьбы пленных как инструмент давления на украинское общество и семьи военнослужащих.

Фото: Владимир Зеленский.

Раньше мы писали, как общаться с людьми, пережившими плен — читай в материале, от каких фраз лучше воздержаться во время диалога с человеком, который прошел плен.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!