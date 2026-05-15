Атака на Вольнянск: русский дрон попал в пригородный поезд, есть раненые

Российские оккупационные войска совершили очередной акт террора против гражданского населения, атаковав транспортную инфраструктуру Запорожской области. Под ударом оказался пригородный электропоезд, выполнявший рейс между станциями Запорожье-2 и Синельниково.

Атака на Вольнянск: обстоятельства попадания в железнодорожный объект

Вражеский беспилотник попал непосредственно вблизи одного из вагонов поезда на станции в городе Вольнянск. Как сообщили в Укрзалізниці, трагедии удалось частично предотвратить благодаря слаженной работе мониторингового центра. Локомотивная бригада вовремя получила сигнал о воздушной угрозе, остановила поезд и начала экстренную эвакуацию людей.

Однако из-за того, что времени до взрыва было слишком мало, не все пассажиры успели добраться до укрытия. В результате разрыва вражеского БПЛА два человека получили осколочные ранения.

Состояние пострадавших и последствия

По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, ранеными являются гражданские жители: 88-летняя женщина и 47-летний мужчина.

Железнодорожники оказали пострадавшим первую доврачебную помощь и передали их врачам. Сейчас оба находятся в больнице под наблюдением специалистов.

Министерство развития общин и территорий Украины отмечает, что в результате атаки железнодорожная инфраструктура получила повреждения.

Сейчас на участке продолжаются аварийно-восстановительные работы. Железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное движение поездов, одновременно продолжая мониторить ситуацию с безопасностью в регионе.

Главное фото: Министерство развития общин и территорий Украины.

