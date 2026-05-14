Андрею Ермаку избрали меру пресечения: что решил суд

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Мера пресечения Андрею Ермаку: что известно

Сегодня утром, 14 мая, суд назначил Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн.

Избрать меру пресечения Андрею Ермаку Высший антикоррупционный суд должен был еще во время заседания 12 мая.

Однако адвокат экс-руководителя Офиса президента заявил, что защита не успела полностью проработать все материалы дела, ведь в нем — 16 томов по 250 страниц каждый.

Судья решил, что 12 мая начнут заслушивание стороны обвинения и части материалов.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой 180 млн грн залога.

Читать по теме НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака — что известно о следственных действиях У руководителя Офиса Президента проводят обыски НАБУ и САП — что известно.

Дело Династия: в чем именно подозревают бывшего руководителя ОП

Андрею Ермаку официально вручили подозрение по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах), что предусматривает:

лишение свободы на срок от 8 до 12 лет;

конфискацию имущества;

лишение права занимать определенные должности.

По данным детективов НАБУ, речь идет о коррупционной схеме, связанной со строительством элитного коттеджного городка Династия в Козине под Киевом.

Следствие утверждает, что через этот проект было легализовано более 460 млн. грн.

Для скрытия источников происхождения средств организаторы использовали фиктивные кооперативы и наличные расчеты.

Напомним, подозрение Андрею Ермаку было вручено 11 мая в центре столицы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!