В ВОЗ сделали заявление о хантавирусе: есть ли угроза эпидемии в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал правительства стран быть готовыми к росту числа больных хантавирусом.

Причиной стала резонансная вспышка на следующем из Аргентины в Кабо-Верде круизном лайнере MV Hondius.

Хантавирус: будет ли эпидемия в мире

Во время пресс-конференции в Мадриде глава ВОЗ подчеркнул, что из-за чрезвычайно длительного инкубационного периода вируса, который составляет от шести до восьми недель, новые подтвержденные случаи могут появляться в течение следующих месяцев.

Хотя пока нет признаков масштабной эпидемии, длительное и интенсивное взаимодействие пассажиров на борту до введения строгих инфекционных мер делает дальнейшее распространение болезни очень вероятным.

На сегодня ВОЗ подтвердила девять случаев заражения штаммом Андес, который, в отличие от других видов хантавируса, может передаваться от человека к человеку.

Ситуация в европейских госпиталях остается напряженной. Власти Парижа сообщили о критическом состоянии 65-летней француженки, которая эвакуировалась с судна: женщина находится в реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и системе ЭКМО. Врачи диагностировали у нее тяжелую форму кардиопульмонального синдрома.

Тем временем в Мадриде подтвердили диагноз у одного из 14 эвакуированных испанцев; пациент сейчас стабилен, но находится под постоянным наблюдением в военном госпитале.

ВОЗ настаивает на строгом соблюдении 42-дневного карантина для всех, кто имел прямой или косвенный контакт с больными на борту.

Международная логистика спасения и изоляции охватила несколько континентов. Великобритания транспортирует 10 жителей отдаленных островов Южной Атлантики (Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья) для прохождения самоизоляции на своей территории, поскольку у них были контакты с пассажирами лайнера.

Нидерланды приняли три эвакуационных рейса; хотя первые тесты пассажиров были отрицательными, они остаются в изоляции. В нидерландском городе Неймеген даже пришлось отправить на шестинедельный карантин 12 сотрудников больницы из-за нарушения протокола безопасности при работе с биологическими материалами инфицированного пациента.

Французские специалисты сейчас проводят полное секвенирование генома вируса, чтобы выяснить, не произошло ли опасных мутаций.

Тедрос Адхан Гебрейесус поблагодарил премьер-министра Испании Педро Санчеса за лидерство и солидарность, назвав действия Мадрида моделью для всего мира. Испания согласилась принять судно после того, как власти Кабо-Верде отказали лайнеру в причаливании.

