Хантавирус — карантин в каких странах введен из-за вспышки болезни на лайнере

Смертельная угроза из Атлантического океана вплотную приблизилась к украинским границам. После вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, который уже унес жизни трех человек, европейские страны вводят экстренные меры безопасности, а в соседней Польше зафиксирован первый случай санитарного надзора.

Угроза у соседей: карантин из-за хантавируса в Польше

Как сообщает польское издание RMF FM со ссылкой на Главную санитарную инспекцию страны, в Польше официально введен первый санитарный надзор из-за этой угрозы. Под бдительным контролем медиков оказался человек, который контактировал с пассажиром того самого злополучного лайнера. Пока симптомов у пациента нет, но он будет находиться на изоляции минимум неделю.

Для Украины это тревожный сигнал, ведь инфекция фактически подошла к нашим границам. В то же время спикер Центра общественного здоровья Николай Ганич в комментарии успокаивает: в Украине ежегодно фиксируют десятки случаев хантавируса, однако они обычно имеют локальный характер и передаются от грызунов.

Международный масштаб: хантавирус — карантин в каких странах введен

Из-за стремительного распространения инфекции европейские столицы действуют решительно, вводя меры, которые больше напоминают сценарии фильмов о пандемиях. Если вы пытаетесь отследить развитие событий и понять, хантавирус — карантин в каких странах стал обязательной реальностью, стоит обратить внимание на опыт Испании.

По данным издания El Pais, Центральный суд Мадрида перевел вопрос изоляции в правовую плоскость, приняв решение о принудительном размещении 14 граждан в военном госпитале имени Гомеса Ульи, где за нарушение режима предусмотрены серьезные санкции.

Похожая напряженная ситуация наблюдается и во Франции. Премьер-министр Себастьен Лекорню в своем заявлении в соцсети Х подтвердил запуск усиленного протокола реагирования. Сейчас одна из пассажирок лайнера борется за жизнь в реанимации больницы Биша, а еще восемь человек, признанных контактами высокого риска, находятся под строгим медицинским надзором в госпитальных условиях.

Не менее драматические события разворачиваются вокруг граждан Великобритании и США. Как сообщает CNN, американские власти решили не рисковать и эвакуировали своих пассажиров в специальных биоизоляционных капсулах, которые полностью исключают контакт с внешней средой.

В то же время британские военные провели беспрецедентную гуманитарную миссию, десантировав парашютистов-медиков на отдаленный остров Тристан-да-Кунья, чтобы оказать помощь человеку с подозрением на заражение.

Параллельно с этим Нидерланды, Германия, Бельгия и Ирландия объединили усилия для спасения своих подданных. По информации DW, эти государства направили в Испанию специальные авиарейсы для репатриации пассажиров судна MV Hondius, чтобы обеспечить их изоляцию и лечение уже на родной земле под контролем собственных эпидемиологических служб.

Таким образом, карантин из-за хантавируса фактически охватил большую часть Западной Европы, заставляя правительства действовать на опережение.

Почему карантин из-за хантавируса настолько строгий

Коварство этой инфекции заключается в длительном инкубационном периоде и тяжелых последствиях — геморрагической лихорадке с поражением почек. Ученые отмечают, что вакцины от болезни не существует из-за нехватки финансирования разработок.

Сейчас эвакуация с лайнера MV Hondius на Канарских островах завершается. По данным CNN, более 90 человек уже отправлены домой под строгий надзор. Само судно после завершения всех процедур отправят в Нидерланды, где проведут полную дезинфекцию.

Эпидемиологи предупреждают: поскольку вирус может сохраняться в окружающей среде до двух месяцев, меры безопасности будут только усиливаться. Для всех, кто контактировал с больными, карантин из-за хантавируса может длиться от 7 до 45 дней в зависимости от страны и результатов тестов.

