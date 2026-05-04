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SpaceX вывела на орбиту 45 спутников ракетой Falcon 9: подробности запуска

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 мая 2026, 17:55 2 мин.
SpaceX вывела на орбиту 45 спутников миссией Falcon 9

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