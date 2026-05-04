SpaceX вывела на орбиту 45 спутников ракетой Falcon 9: подробности запуска

Компания SpaceX продолжает штамповать успешные запуски, словно на конвейере. В это воскресенье ракета Falcon 9 выполнила очередную миссию, выведя на орбиту целую стаю из 45 малых спутников и кубсатов от заказчиков из разных уголков планеты.

Старт состоялся с калифорнийской базы Космических сил США Ванденберг ровно в 10:00 по киевскому времени. Уже через два с половиной часа Илон Маск и команда могли отчитаться об успехе: все аппараты штатно отделились от носителя и заняли свои места на заданных орбитах. Об этом сообщила компания-разработчик.

Кто стал главным пассажиром

Самым тяжелым клиентом этой миссии оказался южнокорейский спутник CAS500-2. Этот 500-килограммовый аппарат предназначен для детального наблюдения за нашей планетой. Его оптика настолько мощная, что позволяет видеть объекты размером до 50 см, что делает его незаменимым инструментом для корейского космического агентства.

Вместе с ним на орбиту отправилась троица «Пеликанов» (Pelican-7, -8 и -9) от американской компании Planet Labs. Эти спутники усилят коммерческую группировку, которая занимается съемкой земной поверхности в сверхвысоком разрешении.

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Почему такие запуски — это революция

Миссия состоялась в рамках программы SmallSat Rideshare. Суть ее максимально прагматична: вместо того чтобы бронировать отдельную дорогую ракету для одного небольшого спутника, разработчики скидываются на совместный запуск.

Такая схема попутки позволяет университетам, научным центрам и частным фирмам проводить эксперименты в космосе за вполне адекватные деньги. На сегодняшний день SpaceX по этой программе вывела на орбиту уже более 1600 различных грузов.

Отдельного внимания заслуживает первая ступень Falcon 9. Для этой конкретной детали воскресный полет стал уже 33-м по счету. Настоящий космический ветеран! После выполнения своего задания ступень традиционно не сгорела в атмосфере, а совершила управляемую вертикальную посадку на площадку базы Ванденберг. Теперь ее подготовят к 34-му старту.

Главное фото: SpaceX.

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