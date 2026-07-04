Ученые назвали три популярных метода работы, которые на самом деле снижают производительность

Современная корпоративная культура переполнена представлениями о том, как успевать больше, однако большинство этих популярных методов являются обычными мифами, которые только вредят трудовому процессу.

На основе многолетних научных исследований специалисты выделили три главных рабочих привычки, которые руководители и работники считают эффективными, хотя наука доказывает обратное.

Ученые доказали ущерб многозадачности для работников

Как отмечает Popular Science, первым и главным мифом ученые называют многозадачность, которая, как выяснилось, значительно замедляет работу по сравнению с фокусировкой на одном деле.

По данным Американской психологической ассоциации, человеческий мозг не способен работать как компьютер — он не выполняет несколько процессов одновременно, а быстро переключается между ними.

Каждое такое переключение имеет свою временную стоимость в несколько десятых долей секунды, что в сумме выливается в огромные потери времени и увеличивает количество ошибок.

Классическое исследование 2001 года, опубликованное в Journal of Experimental Psychology, подтвердило, что затраты времени растут пропорционально сложности задач, а переход от знакомого дела к новому создает наибольшее когнитивное сопротивление.

При этом попытки прокачать этот навык дают противоположный результат: исследование Стэнфордского университета 2009 года продемонстрировало, что люди, постоянно практикующие медиамногозадачность, гораздо хуже справляются с тестами на переключение внимания, поскольку теряют способность отфильтровывать визуальный и информационный шум.

Вторым серьезным организационным промахом руководства является внедрение открытых офисов без стен и перегородок.

Несмотря на уверения топменеджмента, что такой формат улучшает коммуникацию и укрепляет корпоративную культуру, реальность оказалась противоположной.

Исследование ученых из Гарварда, которые с помощью специальных сенсорных датчиков отслеживали поведение сотрудников после перехода на open space, показало, что объем живого общения лицом к лицу упал на 70%.

Вместо активной коллаборации включился естественный защитный механизм: люди стали социально изолироваться от коллег и полностью перешли на общение в электронной почте и мессенджерах.

Кроме того, масштабный анализ Университета Аделаиды 2021 доказал, что открытое планирование офисов связано с ухудшением здоровья, снижением удовлетворенности работой и ростом уровня стресса, что полностью нивелирует любую финансовую выгоду от экономии на аренде помещений.

Третьим полностью провалившимся на практике инструментом ученые считают коллективные совещания для генерации идей — так называемые брейнштормы.

Примечательно, что неэффективность группового поиска решений была доказана еще в 1958 году в Administrative Science Quarterly, когда выяснилось, что студенты находят гораздо более лучшие и креативные выходы из ситуаций самостоятельно, чем в группах из четырех человек.

В 1987 году немецкие исследователи из Тюбингенского университета подтвердили этот вывод, отметив, что присутствие других людей удручает творческое мышление.

Современные технологии также не смогли спасти этот формат: опубликованный в 2022 году в журнале Nature труд ученых Колумбийского и Стэнфордского университетов доказал, что проведение брейнштормов через видеосвязь создает дополнительную когнитивную нагрузку и менее результативно, чем личные встречи.

Таким образом, для достижения реальной производительности учеными рекомендовано выбирать тактику последовательного выполнения задач, работать по возможности в тишине и искать идеи наедине.

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