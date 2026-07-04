Науковці назвали три популярні методи роботи, які насправді знижують продуктивність

Сучасна корпоративна культура переповнена уявленнями про те, як встигати більше, проте більшість із цих популярних методів є звичайними міфами, що лише шкодять трудовому процесу.

На основі багаторічних наукових досліджень фахівці виокремили три головні робочі звички, які керівники та працівники вважають ефективними, хоча наука доводить зворотне.

Вчені довели шкоду багатозадачності для працівників

Як зазначає Popular Science, першим і найголовнішим міфом учені називають багатозадачність, яка, як з’ясувалося, значно уповільнює роботу порівняно з фокусуванням на одній справі.

За даними Американської психологічної асоціації, людський мозок не здатний працювати як комп’ютер — він не виконує кілька процесів одночасно, а лише швидко перемикається між ними.

Кожне таке перемикання має свою часову вартість у кілька десятих часток секунди, що в сумі виливається у величезні втрати часу та збільшує кількість помилок.

Дослідження 2001 року, опубліковане в Journal of Experimental Psychology, підтвердило, що витрати часу зростають пропорційно до складності завдань, а перехід від знайомої справи до нової створює найбільший когнітивний опір.

При цьому спроби прокачати цю навичку дають протилежний результат: дослідження Стенфордського університету 2009 року продемонструвало, що люди, які постійно практикують медіабагатозадачність, набагато гірше дають собі раду з тестами на перемикання уваги, оскільки втрачають здатність відфільтровувати візуальний та інформаційний шум.

Другим серйозним організаційним промахом керівництва є впровадження відкритих офісів без стін та перегородок.

Попри запевнення топменеджменту, що такий формат покращує комунікацію та зміцнює корпоративну культуру, реальність виявилася протилежною.

Дослідження науковців із Гарварду, які за допомогою спеціальних сенсорних датчиків відстежували поведінку співробітників після переходу на open space, показало, що обсяг живого спілкування віч-на-віч упав на 70%.

Замість активної колаборації увімкнувся природний захисний механізм: люди почали соціально ізолюватися від колег і повністю перейшли на спілкування в електронній пошті та месенджерах.

Крім того, масштабний аналіз Університету Аделаїди 2021 року довів, що відкрите планування офісів пов’язане з погіршенням здоров’я, зниженням задоволеності роботою та зростанням рівня стресу, що повністю нівелює будь-яку фінансову вигоду від економії на оренді приміщень.

Третім інструментом, який повністю провалився на практиці, вчені вважають колективні наради для генерації ідей — так звані брейншторми.

Прикметно, що неефективність групового пошуку рішень була доведена ще у 1958 році в Administrative Science Quarterly, коли з’ясувалося, що студенти знаходять значно кращі та креативніші виходи з ситуацій самотужки, ніж у групах із чотирьох осіб.

У 1987 році німецькі дослідники з Тюбінгенського університету підтвердили цей висновок, зазначивши, що присутність інших людей пригнічує творче мислення.

Сучасні технології також не змогли врятувати цей формат: опублікована у 2022 році в журналі Nature праця вчених Колумбійського та Стенфордського університетів довела, що проведення брейнштормів через відеозв’язок створює додаткове когнітивне навантаження та є ще менш результативним, ніж особисті зустрічі.

Таким чином, для досягнення реальної продуктивності вченими рекомендовано обирати тактику послідовного виконання завдань, працювати за можливістю в тиші та шукати ідеї наодинці.

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