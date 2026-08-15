Стиль життя

Вигадані мови активують мозок так само, як рідна: несподіване відкриття вчених

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Серпня 2026, 16:00 3 хв.
Секретні мови з дитинства мають наукове пояснення
Фото Pexels

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