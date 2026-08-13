Повне сонячне затемнення 12 серпня: ефект діамантового кільця та враження очевидців

Небо над Європою 12 серпня перетворилося на гігантський космічний кінотеатр. Мільйони людей від Мадрида до Рейк’явіка, затамувавши подих, спостерігали за одним із найбільш вражаючих астрономічних явищ — повним сонячним затемненням.

Поки в одних країнах сонце повністю зникло за диском Місяця, українці ловили його уламки на заході та в центрі країни.

Іспанський захват та діамантова обручка

Епіцентром події стала Іспанія. Тут затемнення зустрічали справжніми оваціями. В Мадриді люди виходили на вулиці та дахи будинків, аби побачити рідкісний ефект діамантового кільця — яскравий спалах останнього променя сонця перед повним зануренням у темряву.

37-річний Карлос, колумбієць, який переїхав до Мадрида, поділився своїм захватом із Reuters:

Це перевершило всі мої очікування. Бачити відображення затемнення у воді басейну було просто неймовірно. Таке не забувається ніколи.

Влада Іспанії не прогадала зі ставкою на астротуризм: країна очікувала на приїзд близько 10 мільйонів іноземців. Гірська обсерваторія в Аркос-де-лас-Салінас стала справжньою меккою для науковців та ентузіастів.

Сім десятиліть очікування

Не менш драматичною була подія в Ісландії, де повного затемнення не бачили довгих 72 роки. Також за небесним шоу стежили мешканці Франції, Німеччини, Великої Британії та Чехії. Хоча в цих країнах фаза була різною, ажіотаж навколо події об’єднав усю Європу.

Хоча Україна опинилася поза зоною повної темряви, жителі західних та частини центральних областей все ж змогли доторкнутися до космічного дива.

Найбільш везучими виявилися мешканці Закарпаття. В Ужгороді Місяць закрив сонячне диско майже на 43%. Максимальна фаза там настала о 20:47, якраз перед самим заходом сонця, що додало видовищу особливого золотавого відтінку.

В інших містах теж створювали атмосферу:

У Львові сотні людей зібралися на Лисій горі з телескопами та спеціальними окулярами;

Франківці окупували Вовчинецькі гори , аби зловити кращий ракурс на надкушене сонце;

У Рівному та частині центральних регіонів затемнення також було помітним, хоч і з меншою фазою.

Незважаючи на те, що Місяць лише частково прикрив сонце для українців, соціальні мережі вмить заповнилися фотографіями небесного серпа. Для багатьох це стало приводом хоча б на кілька хвилин відволіктися від буденності та зазирнути у безкрайній космос.

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