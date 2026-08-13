Стиль життя

Повне сонячне затемнення 12 серпня: ефект діамантового кільця та враження очевидців

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Серпня 2026, 14:00 3 хв.
Повне сонячне затемнення 12 серпня
Фото Pexels

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