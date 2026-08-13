Турбота про дитину 2026: як відкрити рахунок та які гроші на нього надходитимуть

Міністерство соціальної політики спільно з Мінцифри спрощує систему державної допомоги сім’ям із дітьми.

Тепер батьки можуть відкрити рахунок Турбота про дитину — у складі Дія.Картки.

Його ідея полягає в тому, щоб різні дитячі державні виплати були прив’язані до одного спеціального рахунку, а не до різних карток.

Як відкрити рахунок Турбота про дитину

Спочатку обери банк. Відкрити Турботу про дитину можна через один із банків-партнерів. Для цього тобі потрібно мати його застосунок. це може бути:

ПриватБанк;

monobank;

А-Банк;

Sense Bank;

Банк Кредит Дніпро.

Якщо Дія.Картки у тебе ще немає, зайди у застосунок обраного банку та відкрий Дія.Картку. Під час оформлення потрібно обрати спеціальний рахунок Турбота про дитину.

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Як оформити нову дитячу виплату на рахунок Турбота про дитину

Після відкриття рахунку потрібно звернутися до Пенсійного фонду України, ЦНАПу або до уповноваженого представника своєї територіальної громади.

Скажи спеціалісту, що хочеш отримувати виплату на Турбота про дитину.

Якщо рахунок уже відкритий, спеціаліст знайде його в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери та прив’яже до твоєї заяви.

А якщо його ще немає? Тоді теж можна оформити його під час звернення.

Скажи спеціалісту, у якому саме банку хочеш відкрити Дія.Картку зі спеціальним рахунком Турбота про дитину. Спеціаліст покаже тобі QR-код цього банку.

відскануй QR-код;

відкрий застосунок обраного банку;

оформи Дія.Картку зі спеціальним рахунком Турбота про дитину;

після завершення повідом спеціалісту, що рахунок уже відкритий;

спеціаліст повторно підтягне інформацію про нього до системи.

Після цього виплату можна буде зараховувати саме сюди.

Якщо ти вже отримуєш дитячу виплату, повторно відкривати новий рахунок для кожної допомоги не потрібно.

Наприклад, тобі надходить одна з передбачених дитячих виплат або ти вже подала заяву на неї — тоді потрібно перейти на Дія.Картку зі спеціальним рахунком Турбота про дитину.

Для цього потрібно подати заяву ПФУ чи ЦНАП на зміну рахунку, на який надходить виплата.

Які кошти можна отримувати на рахунок Турбота про дитину і де можна ними розрахуватися

Сюди можуть надходити кошти за програмами:

Пакунок малюка

Пакунок школяра

допомога по догляду за дитиною до одного року

єЯсла.

І ще важливо: витрачати ці кошти можна не де завгодно. Для цільових дитячих виплат діє перелік дозволених товарів і послуг, визначений відповідними MCC-кодами.

Джерело фото: Міністерство соціальної політики.

А ще поцікався програмою допомоги батькам єЯсла та дізнайся, як отримати виплати у 2026.

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