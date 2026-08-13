Для тебе Економія

Турбота про дитину 2026: як відкрити рахунок та які гроші на нього надходитимуть

Ольга Петухова, редакторка сайту 13 Серпня 2026, 15:05 3 хв.
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