Київське метро: години роботи, актуальний розклад та умови під час тривог

Метро вважається одним із найбільш зручних засобів громадського транспорту, адже за допомогою нього за найменший час можна дістатись на інший кінець міста. Окрім цього, під час тривоги метрополітен служить укриттям. До котрої працює метро та як воно функціонує під час тривоги — читай у матеріалі.

Як працює метро: актуальна інформація 2025 року

У Києві метрополітен працює приблизно з 6 години ранку, а закривається близько 23:00. Перший потяг, що відправляється, починає свій рух о 5:30 ранку, і рухається синьою гілкою.

Щодо частоти руху поїздів: у пікові години інтервал руху між потягами складає 3-4 хвилини, тоді як у міжпікові — 6-7 хвилин. У робочі дні ситуація відрізняється: у пікові години потяги прибувають на станції кожні 7-8 хвилин, а у міжпікові доведеться чекати від 9 до 11 хвилин.

У зв’язку з аварійним станом тунелю рух метро між станціями Деміївська та Теремки здійснюється човниковим рухом.

Також, на сторінці Facebook Київського метрополітену повідомлялось, що з 30 серпня вхід через північний вестибюль на станції Іподром офіційно відчинено.

Як працює метро під час тривоги

Під час тривоги підземні станції метро працюють як укриття. Кожна підземна станція забезпечена наступними речами:

питна вода;

санітарні вузли;

додатковими місцями для сидіння, ковдрами, матрацами;

стабільним мобільним зв’язком.

Наземні станції метро під час тривоги не працюють. Згідно з цим, рух поїздів здійснюється між станціями Академмістечко та Арсенальною на червоній гілці, і станціями Сирець до Видубичі та від Осокорки до Червоний хутір на зеленій гілці метро. Синя гілка працює повністю.

Метро вночі: як працює метрополітен під час комендантської години

Уночі та під час комендантської години станції метро так само як і вдень слугують укриттям. Але щоб потрапити туди, при собі треба мати документ, що посвідчує особу — наприклад, паспорт. Прохід до укриття забезпечують правоохоронці, а перевірка документів відбувається біля входу. Також можна скористатись викликом чергового станції, натиснувши на дзвінок біля вхідних дверей.

Під час тривоги як вдень, так і вночі тобі не треба платити — прохід до укриття здійснюється безкоштовно.

Та попри умови, які присутні на станціях метро, не кожній людині вистачає місця, щоб посидіти на лавці чи матрацах. У зв’язку з цим на сайті Київради було створено петицію про те, щоб залишати на станціях метро частину вагонів із відкритими дверима в уночі під час повітряних тривог.

Петицію було висунуто 1 вересня, і вона вже зібрала понад 800 підписів. У ній зазначається, що це не потребуватиме великих капіталовкладень, але значно поліпшить умови перебування людей під час небезпеки.

