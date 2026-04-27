CUKR 2026: Польща запроваджує нову систему легалізації для українців

Польща продовжує реформувати систему легалізації іноземців, пропонуючи українцям нові механізми переходу від тимчасового захисту до постійного перебування. Головним інструментом цієї трансформації стане запровадження спеціальних дозволів, які дозволять громадянам України змінити свій поточний статус на більш стабільний. Про це пише BBC.

CUKR коли запрацює: дата запуску оновленого порталу для іноземців

Для багатьох українців головним питанням є CUKR коли запрацює офіційно. Управління у справах іноземців польського уряду повідомило, що 27 квітня 2026 року відбудеться запуск нової версії порталу Модуля управління справами (MOS 2.0).

Саме цей електронний ресурс стане майданчиком для подання документів. Вже з 4 травня 2026 року на порталі відкриється можливість подавати заяви на отримання дозволів у форматі cukr 2026. Це дозволить значно пришвидшити процес розгляду справ, оскільки процедура буде повністю переведена в цифровий режим.

CUKR умови: хто може змінити тимчасовий захист на дозвіл на проживання

Згідно з оголошеними правилами, CUKR умови передбачають можливість конвертації тимчасового захисту у право на довготривале перебування. Нова програма орієнтована на тих українців, які:

Мали статус тимчасового захисту (PESEL UKR) через російську агресію;

Тривалий час перебувають на території країни та інтегрувалися в суспільство;

Бажають отримати дозвіл на проживання на спрощених умовах.

Така ініціатива була анонсована ще понад рік тому, і тепер вона переходить у стадію практичної реалізації.

CUKR карта та її роль у легалізації українців у Польщі

Для тисяч людей cukr карта стане альтернативою звичайним картам побиту. Польща має один із найвищих показників працевлаштування українців у Європі, і внесок наших громадян у польську економіку вимірюється цілими відсотками ВВП.

Саме тому Польща впроваджує як спосіб утримати кваліфіковані кадри та надати їм більше впевненості у майбутньому. Отримання цього статусу дозволить українцям планувати життя в країні на кілька років уперед, не турбуючись про можливі зміни в законах про тимчасовий захист.

CUKR Україна Польща: як подати заяву в електронному режимі

Взаємодія за лінією Україна Польща стає повністю цифровою. Весь процес — від подання заяви до отримання рішення — проходитиме через систему MOS 2.0.

Це революційний крок, адже раніше оформлення дозволів на проживання часто супроводжувалося довгими чергами та паперовою тяганиною. Тепер же, завдяки цифровізації, українці зможуть самостійно завантажувати необхідні дані та стежити за статусом своєї справи онлайн.

За даними ООН, наразі захист у Польщі мають майже 1 млн українців, тому стабільна робота порталу є критично важливою для успішної реалізації проєкту.

Цікаво, що у Польщі не планують надалі виплачувати допомогу всім українцям. Президент країни Кароль Навроцький заявив, що право на виплати повинні мати лише ті, хто працює у країні.

