Фінал НБА 2026: коли Нью-Йорк Нікс має шанс здобути титул вперше з 1973 року

У Національній баскетбольній асоціації сезону 2025/26 розгортається неймовірна драма у фінальній серії плей-оф між командами Нью-Йорк Нікс та Сан-Антоніо Сперс.
У ніч на 11 червня 2026 року в Нью-Йорку на легендарній арені Медісон-сквер-гарден відбувся четвертий матч серії, який уже вписав себе в історію світового баскетболу — подробиці читай в матеріалі.
Фінал НБА 2026: коли буде наступний матч
Сан-Антоніо приголомшливо розпочав зустріч, вигравши першу чверть із розгромним рахунком 41:22, а ближче до великої перерви гості збільшили свою перевагу до 27 очок.
У третій чверті домінування Сперс на чолі з лідером Віктором Вембаньямою досягло піку — команда вела з різницею у 29 очок (81:52).
Проте баскетболісти Нью-Йорка продемонстрували залізну волю та здійснили найбільший камбек в історії фінальних матчів НБА.
У фінальній 12-хвилинці господарі повністю переломили гру, а за 1,2 секунди до сирени форвард О Джі Анунобі після підбирання закинув вирішальний м’яч. Важка перемога Нікс із рахунком 107:106 дозволила їм відірватися у серії до чотирьох перемог із рахунком 3:1.
Для Нью-Йорк Нікс, які вийшли до фіналу вперше з 1999 року, цей тріумф може принести перший чемпіонський титул з далекого 1973 року. Оформити довгоочікуване чемпіонство підопічні Майка Брауна мають змогу вже у наступній грі.
П’ятий матч фінальної серії відбудеться на майданчику Сан-Антоніо Сперс в арені Frost Bank Center у ніч на неділю, 14 червня 2026 року, а стартовий свисток пролунає о 03:30 за київським часом.
Нижче наведено повну таблицю та результати всіх ігор фінальної серії НБА сезону 2025/26:
|Номер матчу
|Дата
|Хто переміг
|Рахунок
|Матч 1
|4 червня
|Нью-Йорк Нікс
|95:105
|Матч 2
|6 червня
|Нью-Йорк Нікс
|104:105
|Матч 3
|9 червня
|Сан-Антоніо Сперс
|111:115
|Матч 4
|11 червня
|Нью-Йорк Нікс
|107:106
|Матч 5
|14 червня, 03:30
|Очікується
|—
|Матч 6
|17 червня, 03:30 (за потреби)
|Очікується
|—
|Матч 7
|20 червня, 03:30 (за потреби)
|Очікується
|—
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