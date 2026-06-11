Фінал НБА 2026: коли Нью-Йорк Нікс має шанс здобути титул вперше з 1973 року

У Національній баскетбольній асоціації сезону 2025/26 розгортається неймовірна драма у фінальній серії плей-оф між командами Нью-Йорк Нікс та Сан-Антоніо Сперс.

У ніч на 11 червня 2026 року в Нью-Йорку на легендарній арені Медісон-сквер-гарден відбувся четвертий матч серії, який уже вписав себе в історію світового баскетболу — подробиці читай в матеріалі.

Фінал НБА 2026: коли буде наступний матч

Сан-Антоніо приголомшливо розпочав зустріч, вигравши першу чверть із розгромним рахунком 41:22, а ближче до великої перерви гості збільшили свою перевагу до 27 очок.

У третій чверті домінування Сперс на чолі з лідером Віктором Вембаньямою досягло піку — команда вела з різницею у 29 очок (81:52).

Проте баскетболісти Нью-Йорка продемонстрували залізну волю та здійснили найбільший камбек в історії фінальних матчів НБА.

У фінальній 12-хвилинці господарі повністю переломили гру, а за 1,2 секунди до сирени форвард О Джі Анунобі після підбирання закинув вирішальний м’яч. Важка перемога Нікс із рахунком 107:106 дозволила їм відірватися у серії до чотирьох перемог із рахунком 3:1.

Для Нью-Йорк Нікс, які вийшли до фіналу вперше з 1999 року, цей тріумф може принести перший чемпіонський титул з далекого 1973 року. Оформити довгоочікуване чемпіонство підопічні Майка Брауна мають змогу вже у наступній грі.

П’ятий матч фінальної серії відбудеться на майданчику Сан-Антоніо Сперс в арені Frost Bank Center у ніч на неділю, 14 червня 2026 року, а стартовий свисток пролунає о 03:30 за київським часом.

Нижче наведено повну таблицю та результати всіх ігор фінальної серії НБА сезону 2025/26:

Номер матчу Дата Хто переміг Рахунок Матч 1 4 червня Нью-Йорк Нікс 95:105 Матч 2 6 червня Нью-Йорк Нікс 104:105 Матч 3 9 червня Сан-Антоніо Сперс 111:115 Матч 4 11 червня Нью-Йорк Нікс 107:106 Матч 5 14 червня, 03:30 Очікується — Матч 6 17 червня, 03:30 (за потреби) Очікується — Матч 7 20 червня, 03:30 (за потреби) Очікується —

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