Іспанія — Аргентина: як завершився фінал ЧС-2026 з футболу

Збірна Іспанії стала переможцем чемпіонату світу з футболу 2026 року, здолавши у фіналі Аргентину з мінімальним рахунком 1:0 після додаткового часу. Долю титулу вирішив гол Феррана Торреса, який приніс “Фурії Рохі” друге в історії чемпіонство світу.

Турнір тривав із 11 червня до 19 липня та вперше проходив одразу у трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Також ЧС-2026 став найбільшим за всю історію: у ньому взяли участь 48 національних збірних, які провели 104 матчі.

Іспанія — Аргентина: як минув фінал ЧС-2026

Вирішальний матч відбувся на стадіоні MetLife Stadium у Нью-Джерсі. Основний час завершився без забитих м’ячів, хоча іспанці більшу частину гри володіли ініціативою та регулярно створювали небезпечні моменти.

Наприкінці другого тайму Аргентина залишилася в меншості після вилучення Енцо Фернандеса. У першому екстратаймі Іспанія вже святкувала гол Ніко Вільямса, однак після перегляду епізоду його скасували через порушення правил.

Переможний момент настав на 106-й хвилині. Ніко Вільямс віддав передачу на Феррана Торреса, який вийшов на ударну позицію та точно пробив повз воротаря Аргентини. Цей м’яч став єдиним у фіналі.

Для збірної Іспанії це другий титул чемпіонів світу після тріумфу на мундіалі 2010 року.

Фінал ЧС-2026:

Іспанія — Аргентина — 1:0 (після додаткового часу);

Гол: Ферран Торрес, 106 хвилина.

Хто став призерами чемпіонату світу

Окрім фіналу, 19 липня відбувся матч за третє місце, у якому Англія у результативному поєдинку перемогла Францію.

Підсумкова трійка призерів виглядає так:

Іспанія; Аргентина; Англія.

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Як завершилися півфінали ЧС-2026

До фіналу Іспанія вийшла після впевненої перемоги над Францією.

Аргентина ж у своєму півфіналі обіграла Англію.

Результати:

Франція — Іспанія — 0:2;

Англія — Аргентина — 1:2.

Результати вирішальних матчів плейоф

1/4 фіналу

Франція — Марокко — 2:0;

Іспанія — Бельгія — 2:1;

Норвегія — Англія — 1:2;

Аргентина — Швейцарія — 3:1.

Матч за третє місце

Франція — Англія — 4:6.

Особливістю ЧС-2026 став не лише рекорд за кількістю команд і матчів, а й перше в історії фіналу чемпіонату світу масштабне музичне шоу у перерві. На сцені виступили Мадонна, BTS, Джастін Бібер, Шакіра, Burna Boy та інші артисти.

Таким чином, чемпіонат світу-2026 увійшов в історію як наймасштабніший мундіаль, а Іспанія підтвердила статус однієї з найсильніших футбольних збірних планети, вдруге здобувши головний трофей світового футболу.

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