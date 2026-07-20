Іспанія — Аргентина: як завершився фінал ЧС-2026 з футболу

Збірна Іспанії стала переможцем чемпіонату світу з футболу 2026 року, здолавши у фіналі Аргентину з мінімальним рахунком 1:0 після додаткового часу. Долю титулу вирішив гол Феррана Торреса, який приніс “Фурії Рохі” друге в історії чемпіонство світу.
Турнір тривав із 11 червня до 19 липня та вперше проходив одразу у трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Також ЧС-2026 став найбільшим за всю історію: у ньому взяли участь 48 національних збірних, які провели 104 матчі.
Іспанія — Аргентина: як минув фінал ЧС-2026
Вирішальний матч відбувся на стадіоні MetLife Stadium у Нью-Джерсі. Основний час завершився без забитих м’ячів, хоча іспанці більшу частину гри володіли ініціативою та регулярно створювали небезпечні моменти.
Наприкінці другого тайму Аргентина залишилася в меншості після вилучення Енцо Фернандеса. У першому екстратаймі Іспанія вже святкувала гол Ніко Вільямса, однак після перегляду епізоду його скасували через порушення правил.
Переможний момент настав на 106-й хвилині. Ніко Вільямс віддав передачу на Феррана Торреса, який вийшов на ударну позицію та точно пробив повз воротаря Аргентини. Цей м’яч став єдиним у фіналі.
Для збірної Іспанії це другий титул чемпіонів світу після тріумфу на мундіалі 2010 року.
Фінал ЧС-2026:
- Іспанія — Аргентина — 1:0 (після додаткового часу);
- Гол: Ферран Торрес, 106 хвилина.
Хто став призерами чемпіонату світу
Окрім фіналу, 19 липня відбувся матч за третє місце, у якому Англія у результативному поєдинку перемогла Францію.
Підсумкова трійка призерів виглядає так:
- Іспанія;
- Аргентина;
- Англія.
Як завершилися півфінали ЧС-2026
До фіналу Іспанія вийшла після впевненої перемоги над Францією.
Аргентина ж у своєму півфіналі обіграла Англію.
Результати:
- Франція — Іспанія — 0:2;
- Англія — Аргентина — 1:2.
Результати вирішальних матчів плейоф
1/4 фіналу
- Франція — Марокко — 2:0;
- Іспанія — Бельгія — 2:1;
- Норвегія — Англія — 1:2;
- Аргентина — Швейцарія — 3:1.
Матч за третє місце
- Франція — Англія — 4:6.
Особливістю ЧС-2026 став не лише рекорд за кількістю команд і матчів, а й перше в історії фіналу чемпіонату світу масштабне музичне шоу у перерві. На сцені виступили Мадонна, BTS, Джастін Бібер, Шакіра, Burna Boy та інші артисти.
Таким чином, чемпіонат світу-2026 увійшов в історію як наймасштабніший мундіаль, а Іспанія підтвердила статус однієї з найсильніших футбольних збірних планети, вдруге здобувши головний трофей світового футболу.
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