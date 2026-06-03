Чемпіонат світу з футболу 2026: розклад усіх матчів турніру

З 11 червня до 19 липня 2026 року на стадіонах Сполучених Штатів Америки, Мексики та Канади відбудеться фінальна частина двадцять третього Чемпіонату світу з футболу ФІФА. Цей турнір офіційно увійде в історію як перший Мундіаль, у якому візьмуть участь одразу 48 національних збірних.

Читай в матеріалі точний розклад матчів на Чемпіонат світу 2026 та хто і в які дати змагатиметься за вихід з групи.

Чемпіонат світу з футболу 2026: розклад матчів

За новими правилами, всі учасники фінальної стадії розбиті на 12 груп по чотири колективи в кожній.

До наступної стадії змагань — 1/16 фіналу — вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету, а також вісім найкращих володарів третіх місць, які продемонструють найкращі турнірні показники.

Надалі матчі проходитимуть за класичною системою плей-оф на вибування, що складатиметься з одного поєдинку.

На жаль, національна збірна України не змогла пробитися до цього історичного північноамериканського турніру, поступившись у півфіналі плей-оф європейського кваліфікаційного раунду збірній Швеції з рахунком 1:3.

Нижче наведено повний та офіційний розклад матчів групового етапу ЧС-2026:

Група A

Дата матчу Хто грає 11.06, 22:00 Мексика — ПАР 12.06, 05:00 Республіка Корея — Чехія 18.06, 19:00 Чехія — ПАР 19.06, 04:00 Мексика — Республіка Корея 25.06, 04:00 ПАР — Республіка Корея 25.06, 04:00 Чехія — Мексика

Група B

Дата матчу Хто грає 12.06, 22:00 Канада — Боснія та Герцеговина 13.06, 22:00 Катар — Швейцарія 18.06, 22:00 Швейцарія — Боснія та Герцеговина 19.06, 01:00 Канада — Катар 24.06, 22:00 Швейцарія — Канада 24.06, 22:00 Боснія та Герцеговина — Катар

Група C

Дата матчу Хто грає 14.06, 01:00 Бразилія — Марокко 14.06, 04:00 Гаїті — Шотландія 20.06, 01:00 Шотландія — Марокко 20.06, 03:30 Бразилія — Гаїті 25.06, 01:00 Марокко — Гаїті 25.06, 01:00 Шотландія — Бразилія

Група D

Дата матчу Хто грає 13.06, 04:00 США — Парагвай 14.06, 07:00 Австралія — Туреччина 19.06, 22:00 США — Австралія 20.06, 06:00 Туреччина — Парагвай 26.06, 05:00 Туреччина — США 26.06, 05:00 Парагвай — Австралія

Група E

Дата матчу Хто грає 14.06, 20:00 Німеччина — Кюрасао 15.06, 02:00 Кот-д’Івуар — Еквадор 20.06, 23:00 Німеччина — Кот-д’Івуар 21.06, 03:00 Еквадор — Кюрасао 25.06, 23:00 Кюрасао — Кот-д’Івуар 25.06, 23:00 Еквадор — Німеччина

Група F

Дата матчу Хто грає 14.06, 23:00 Нідерланди — Японія 15.06, 05:00 Швеція — Туніс 20.06, 20:00 Нідерланди — Швеція 21.06, 07:00 Туніс — Японія 26.06, 02:00 Туніс — Нідерланди 26.06, 02:00 Японія — Швеція

Група G

Дата матчу Хто грає 15.06, 22:00 Бельгія — Єгипет 16.06, 04:00 Іран — Нова Зеландія 21.06, 22:00 Бельгія — Іран 22.06, 04:00 Нова Зеландія — Єгипет 27.06, 06:00 Нова Зеландія — Бельгія 27.06, 06:00 Єгипет — Іран

Група H

Дата матчу Хто грає 15.06, 19:00 Іспанія — Кабо-Верде 16.06, 01:00 Саудівська Аравія — Уругвай 21.06, 19:00 Іспанія — Саудівська Аравія 22.06, 01:00 Уругвай — Кабо-Верде 27.06, 03:00 Кабо-Верде — Саудівська Аравія 27.06, 03:00 Уругвай — Іспанія

Група I

Дата матчу Хто грає 16.06, 22:00 Франція — Сенегал 17.06, 01:00 Ірак — Норвегія 23.06, 00:00 Франція — Ірак 23.06, 03:00 Норвегія — Сенегал 26.06, 22:00 Норвегія — Франція 26.06, 22:00 Сенегал — Ірак

Група J

Дата матчу Хто грає 17.06, 04:00 Аргентина — Алжир 17.06, 07:00 Австрія — Йорданія 22.06, 20:00 Аргентина — Австрія 23.06, 06:00 Йорданія — Алжир 28.06, 05:00 Алжир — Австрія 28.06, 05:00 Йорданія — Аргентина

Група K

Дата матчу Хто грає 17.06, 20:00 Португалія — ДР Конго 18.06, 05:00 Узбекистан — Колумбія 23.06, 20:00 Португалія — Узбекистан 28.06, 02:30 Колумбія — Португалія 28.06, 02:30 ДР Конго — Узбекистан

Група L

Дата матчу Хто грає 17.06, 23:00 Англія — Хорватія 18.06, 02:00 Гана — Панама 23.06, 23:00 Англія — Гана 24.06, 02:00 Панама — Хорватія 28.06, 00:00 Панама — Англія 28.06, 00:00 Хорватія — Гана

Графік та етапи плей-оф ЧС-2026

Стадія плей-оф Дати проведення матчів Хто грає (схема виходу) 1/16 фіналу 28.06 – 4.07 Переможці груп та 2-і місць + 8 найкращих команд, що посіли 3-ті місця 1/8 фіналу 4.07 – 7.07 16 найкращих збірних, які перемогли у попередньому раунді 1/4 фіналу 9.07 – 12.07 8 найсильніших команд турніру 1/2 фіналу 14.07 – 15.07 Чотири найкращі збірні світу у боротьбі за вихід до фіналу Матч за 3-тє місце 19.07 Ті, хто програли у фіналі Фінал ЧС-2026 19.07 Переможці півфіналів (поєдинок за головний трофей планети)

Раніше ми писали, де пройде Чемпіонат світу з футболу 2026 — читай в матеріалі все про майбутню грандіозну подію спорту.

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