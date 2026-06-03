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Чемпіонат світу з футболу 2026: розклад усіх матчів турніру

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 03 Червня 2026, 16:00 5 хв.
чемпіонат світу з футболу 2026 ігри
Фото Depositphotos

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