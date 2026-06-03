Чемпіонат світу з футболу 2026: розклад усіх матчів турніру

З 11 червня до 19 липня 2026 року на стадіонах Сполучених Штатів Америки, Мексики та Канади відбудеться фінальна частина двадцять третього Чемпіонату світу з футболу ФІФА. Цей турнір офіційно увійде в історію як перший Мундіаль, у якому візьмуть участь одразу 48 національних збірних.
Читай в матеріалі точний розклад матчів на Чемпіонат світу 2026 та хто і в які дати змагатиметься за вихід з групи.
Чемпіонат світу з футболу 2026: розклад матчів
За новими правилами, всі учасники фінальної стадії розбиті на 12 груп по чотири колективи в кожній.
До наступної стадії змагань — 1/16 фіналу — вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету, а також вісім найкращих володарів третіх місць, які продемонструють найкращі турнірні показники.
Надалі матчі проходитимуть за класичною системою плей-оф на вибування, що складатиметься з одного поєдинку.
На жаль, національна збірна України не змогла пробитися до цього історичного північноамериканського турніру, поступившись у півфіналі плей-оф європейського кваліфікаційного раунду збірній Швеції з рахунком 1:3.
Нижче наведено повний та офіційний розклад матчів групового етапу ЧС-2026:
Група A
|Дата матчу
|Хто грає
|11.06, 22:00
|Мексика — ПАР
|12.06, 05:00
|Республіка Корея — Чехія
|18.06, 19:00
|Чехія — ПАР
|19.06, 04:00
|Мексика — Республіка Корея
|25.06, 04:00
|ПАР — Республіка Корея
|25.06, 04:00
|Чехія — Мексика
Група B
|Дата матчу
|Хто грає
|12.06, 22:00
|Канада — Боснія та Герцеговина
|13.06, 22:00
|Катар — Швейцарія
|18.06, 22:00
|Швейцарія — Боснія та Герцеговина
|19.06, 01:00
|Канада — Катар
|24.06, 22:00
|Швейцарія — Канада
|24.06, 22:00
|Боснія та Герцеговина — Катар
Група C
|Дата матчу
|Хто грає
|14.06, 01:00
|Бразилія — Марокко
|14.06, 04:00
|Гаїті — Шотландія
|20.06, 01:00
|Шотландія — Марокко
|20.06, 03:30
|Бразилія — Гаїті
|25.06, 01:00
|Марокко — Гаїті
|25.06, 01:00
|Шотландія — Бразилія
Група D
|Дата матчу
|Хто грає
|13.06, 04:00
|США — Парагвай
|14.06, 07:00
|Австралія — Туреччина
|19.06, 22:00
|США — Австралія
|20.06, 06:00
|Туреччина — Парагвай
|26.06, 05:00
|Туреччина — США
|26.06, 05:00
|Парагвай — Австралія
Група E
|Дата матчу
|Хто грає
|14.06, 20:00
|Німеччина — Кюрасао
|15.06, 02:00
|Кот-д’Івуар — Еквадор
|20.06, 23:00
|Німеччина — Кот-д’Івуар
|21.06, 03:00
|Еквадор — Кюрасао
|25.06, 23:00
|Кюрасао — Кот-д’Івуар
|25.06, 23:00
|Еквадор — Німеччина
Група F
|Дата матчу
|Хто грає
|14.06, 23:00
|Нідерланди — Японія
|15.06, 05:00
|Швеція — Туніс
|20.06, 20:00
|Нідерланди — Швеція
|21.06, 07:00
|Туніс — Японія
|26.06, 02:00
|Туніс — Нідерланди
|26.06, 02:00
|Японія — Швеція
Група G
|Дата матчу
|Хто грає
|15.06, 22:00
|Бельгія — Єгипет
|16.06, 04:00
|Іран — Нова Зеландія
|21.06, 22:00
|Бельгія — Іран
|22.06, 04:00
|Нова Зеландія — Єгипет
|27.06, 06:00
|Нова Зеландія — Бельгія
|27.06, 06:00
|Єгипет — Іран
Група H
|Дата матчу
|Хто грає
|15.06, 19:00
|Іспанія — Кабо-Верде
|16.06, 01:00
|Саудівська Аравія — Уругвай
|21.06, 19:00
|Іспанія — Саудівська Аравія
|22.06, 01:00
|Уругвай — Кабо-Верде
|27.06, 03:00
|Кабо-Верде — Саудівська Аравія
|27.06, 03:00
|Уругвай — Іспанія
Група I
|Дата матчу
|Хто грає
|16.06, 22:00
|Франція — Сенегал
|17.06, 01:00
|Ірак — Норвегія
|23.06, 00:00
|Франція — Ірак
|23.06, 03:00
|Норвегія — Сенегал
|26.06, 22:00
|Норвегія — Франція
|26.06, 22:00
|Сенегал — Ірак
Група J
|Дата матчу
|Хто грає
|17.06, 04:00
|Аргентина — Алжир
|17.06, 07:00
|Австрія — Йорданія
|22.06, 20:00
|Аргентина — Австрія
|23.06, 06:00
|Йорданія — Алжир
|28.06, 05:00
|Алжир — Австрія
|28.06, 05:00
|Йорданія — Аргентина
Група K
|Дата матчу
|Хто грає
|17.06, 20:00
|Португалія — ДР Конго
|18.06, 05:00
|Узбекистан — Колумбія
|23.06, 20:00
|Португалія — Узбекистан
|28.06, 02:30
|Колумбія — Португалія
|28.06, 02:30
|ДР Конго — Узбекистан
Група L
|Дата матчу
|Хто грає
|17.06, 23:00
|Англія — Хорватія
|18.06, 02:00
|Гана — Панама
|23.06, 23:00
|Англія — Гана
|24.06, 02:00
|Панама — Хорватія
|28.06, 00:00
|Панама — Англія
|28.06, 00:00
|Хорватія — Гана
Графік та етапи плей-оф ЧС-2026
|Стадія плей-оф
|Дати проведення матчів
|Хто грає (схема виходу)
|1/16 фіналу
|28.06 – 4.07
|Переможці груп та 2-і місць + 8 найкращих команд, що посіли 3-ті місця
|1/8 фіналу
|4.07 – 7.07
|16 найкращих збірних, які перемогли у попередньому раунді
|1/4 фіналу
|9.07 – 12.07
|8 найсильніших команд турніру
|1/2 фіналу
|14.07 – 15.07
|Чотири найкращі збірні світу у боротьбі за вихід до фіналу
|Матч за 3-тє місце
|19.07
|Ті, хто програли у фіналі
|Фінал ЧС-2026
|19.07
|Переможці півфіналів (поєдинок за головний трофей планети)
Раніше ми писали, де пройде Чемпіонат світу з футболу 2026 — читай в матеріалі все про майбутню грандіозну подію спорту.
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